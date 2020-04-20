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الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في صرواح ويخلفهم ما بين قتيل وجريح

استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشيا

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن ميليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني اليمني تصدّى لهم وأوقع عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر: "أن الجيش الوطني اليمني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار".

الجيش اليمني

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الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في صرواح ويخلفهم ما بين قتيل وجريح
سبق

أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن ميليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني اليمني تصدّى لهم وأوقع عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر: "أن الجيش الوطني اليمني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار".

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
07:24 PM

الجيش اليمني يحبط هجوماً حوثياً في صرواح ويخلفهم ما بين قتيل وجريح

استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشيا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية اليوم، هجوماً شنّته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على أحد المواقع العسكرية في جبهة صرواح غربي محافظة مأرب اليمنية.
وقال مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" "إن ميليشيا الحوثي شنّت فجر اليوم، هجوماً على أحد المواقع في ميسرة جبهة صرواح، إلا أن الجيش الوطني اليمني تصدّى لهم وأوقع عدداً من العناصر المهاجمة بين قتيل وجريح".

وأضاف المصدر: "أن الجيش الوطني اليمني استعاد كميات من الأسلحة والذخائر خلفتها ما تبقى من عناصر الميليشيا قبل أن تلوذ بالفرار".

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