خطاب خادم الحرمين يستعرض نجاحات برامج الإسكان المتنوعة

165 ألف مسكن مملوك.. ونموُّ التملك بنسبة 2 % حتى منتصف عام 2019

أشار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- إلى أن تطبيق الحكومة خطتها في مجال الإسكان أثمر ارتفاع نِسَب تملُّك المواطنين المساكن في العام الماضي بمقدار 2 % حتى منتصف العام الجاري 2019، بزيادة بلغت أكثر من 165 ألف مسكن مملوك.

وقال في الخطاب الملكي للسنة الرابعة من الدورة السابعة لمجلس الشورى اليوم: "من منطلق اهتمامنا بكل ما يحقق راحة المواطن فقد أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتيسير وزيادة نِسَب تملك المساكن، وذلك بإطلاق عدد من البرامج السكنية عبر توفير الحلول التمويلية والادخارية الملائمة، إضافة إلى تحفيز العرض بإشراك القطاع الخاص في هذا المجال بصورة أوسع؛ وهو ما عزز من إسهام القطاع الخاص، وقدرته على القيام بدوره بكفاءة أكبر".

وأضاف: "إثر تطبيق الحكومة خطتها في مجال الإسكان ارتفعت نِسَب تملك المواطنين المساكن في العام الماضي بمقدار 2 % حتى منتصف هذا العام 2019، بزيادة بلغت أكثر من 165 ألف مسكن مملوك. ولقد أسهمت جهود توفير احتياجات المواطن السكنية بفاعلية في تحفيز قطاعات اقتصادية أخرى".

وكان الخطاب الملكي لافتتاح أعمال الدورة قد استعرض السياسات الداخلية، وتضمن العديد من النقاط التي تتعلق بالسياسية الداخلية والخارجية للدولة، وأبرز المستجدات والتطورات، وأهم المكتسبات التنموية، والإنجازات التي تحققت من خلال رؤية 2030 بجميع محاورها التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته في المجالات كافة، وتنمية قطاعات اقتصادية جديدة، تستند إلى الموقع والمكانة الرائدة للمملكة.