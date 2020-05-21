الإعلام الإسباني ينوه بجهود المركز الثقافي الإسلامي في مكافحة كورونا

امتداداً لجهود رابطة العالم الإسلامي

نوهت وسائل إعلام إسبانية بجهود المركز الثقافي الإسلامي في مدريد في دعم جهود مكافحة فايروس كورونا من خلال تبرع المركز بـ 6000 من أقنعة الوجه الطبية لمستشفى صوريا.

وقالت وكالة أنباء EFE الإسبانية إن المركز الثقافي الإسلامي بمدريد المعروف شعبياً بمسجد الـ M30 تبرع بـ 6000 من أقنعة الوجه الطبية و 1000 وحدة من العباءات الجراحية لمستشفى سانتا بربرا في صوريا. مشيرة إلى أن هذا التبرع قام به المركز كممثل لرابطة العالم الإسلامي والتي مقرها في المملكة العربية السعودية لإظهار تعاون الجالية المسلمة في هذه الظروف الصعبة لمواجهة فيروس كورونا.

من جهته قال مدير المركز الدكتور سعود بن عبدالله الغديان لـ"سبق": هذا التبرع، يتكون من 6000 من أقنعة الوجه الطبية مصنعة من 3 طبقات عالية لتجنب المخاطر و 1000 وحدة من العباءات الجراحية التي لا يخترقها الماء والتي تم تسليمها للدكتور إنريكي دل أويو رئيس قسم الطوارئ في مستشفى سانتا بربرا في صوريا.

وأضاف "الغديان" أن المركز وزع اليوم وأمس الدفعة الثالثة من مساعدات رابطة العالم الإسلامي وذلك على اثنين من أكبر المستشفيات بمدينة مدريد، وعدد من المراكز الصحية والإسعاف وشملت قائمة الجهات المستفيدة: مستشفى كلينيك سان كارلوس، ومستشفى الملك خوان كارلوس، ومركز صحي كنال دي باناما، ومركز صحي استريتشو دي كوريا، حيث تم توزيع عدد: 14 ألف كمامة عادية، وعدد 2900 كمامة متخصصة، وعدد 700 واقٍ طبي للممارسين الصحيين. كما ستكون هناك دفعات أخرى لاحقًا لعدد من المراكز الصحية.

يذكر أن المركز الثقافي الإسلامي أنشئ في عام 1992م في عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله ـ ووضع لبناته الأولى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حينما كان أميراً للرياض والعاهل الإسباني، الملك خوان كارلوس الأول، ليقف شاهداً على تلك العلاقات ومتانتها، وصمم المركز على أحدث طراز معماري فريد، بساحات واسعة، وموقع متميز".