"التجارة": 92 % من منافذ زيوت وفلاتر السيارات ملتزمة بحماية المستهلك

عقب جولات رقابية شملت 3117 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة

كشفت الجولات التفتيشية التي نفّذتها الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار للرقابة على منافذ بيع منتجات فلاتر زيوت السيارات والإطارات والبطاريات وزيوت المحركات، عن التزام 92 % من المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك "نظام مكافحة الغش التجاري، نظام البيانات التجارية، ونظام العلامات التجارية".

وقالت الوزارة: نفّذت الفرق الرقابية خلال الأيام الماضية جولات تفتيشية على الأسواق للرقابة على منتجات فلاتر زيوت السيارات والإطارات والبطاريات وزيوت المحركات، شملت 3117 منشأة تجارية بمختلف مناطق المملكة؛ للتحقق من التزام هذه المنشآت بالأنظمة.

وأضافت: أظهرت نتائج الجولات التزام 2875 منشأة بالأنظمة تشكل 92 % من إجمالي المنشآت الخاضعة للتفتيش، فيما بلغ إجمالي المنشآت غير الملتزمة 242 منشأة تجارية تشكل 8 %، تم تحرير مخالفات فورية بحقها واستدعاء المسؤولين عنها لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية.

وأردفت "التجارة": تضمنت المخالفات عدم وجود بطاقة السعر، إلى جانب مخالفات عرض أو بيع منتجات "الإطارات المستعملة وزيوت محركات السيارات وفلاتر زيوت السيارات والبطاريات" منتهية الصلاحية، واختلاف البيانات التجارية، والامتناع عن إعطاء فاتورة.

وأكّدت "التجارة والاستثمار" استمرار الفرق التفتيشية في أداء مهامها والتحقّق من التزام المنشآت التجارية بأنظمة حماية المستهلك، واتخاذ الاجراءات النظامية كافة تجاه أيّ مخالفات يتم ضبطها وتطبيق العقوبات على المخالفين.

ودعت عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أيّ ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.