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"القصبي" لمسؤولي القنوات الإعلامية الخاصة: قدموا محتوى يلبي رغبات الجميع

خلال اجتماع عُقد معهم عبر تقنية الاتصال المرئي

عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، اجتماعًا مع مسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل التلفزيوني والإذاعي للقطاع الخاص في المملكة.

وأكد خلال الاجتماع على الدور الذي يضطلع به القطاع الإعلامي الخاص بالمملكة ومشاركته مع الإعلام الرسمي في إبراز القضايا التي تهم المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتم التطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القنوات والإذاعات الخاصة بالمملكة، والتطلعات إلى صناعة إعلام مؤثر وتطوير الكفاءات الإعلامية من خلال التدريب وعقد الشراكات مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، والجهات ذات الصلة.

وناقش الاجتماع بعض الحلول بما يمكن الإعلام الخاص ليقوم بدوره المأمول منه كمنصات إعلامية توظف قدراتها وإمكاناتها للوصول إلى المتلقين وتقديم المحتوى الإعلامي الرزين الذي يلبي حاجات ورغبات المجتمع بكامل شرائحه المختلفة.

وشدد القصبي على أهمية وضع الاستراتيجيات والسياسات للعمل الإعلامي لتحقيق قصص النجاح، بالإضافة إلى أهمية التخطيط البرامجي المسبق للتغطيات، مستشهدًا بالمواسم القادمة للمملكة مثل إجازة الصيف - وموسم الحج، وذكرى اليوم الوطني للمملكة .

ماجد بن عبدالله القصبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"القصبي" لمسؤولي القنوات الإعلامية الخاصة: قدموا محتوى يلبي رغبات الجميع
سبق

عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، اجتماعًا مع مسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل التلفزيوني والإذاعي للقطاع الخاص في المملكة.

وأكد خلال الاجتماع على الدور الذي يضطلع به القطاع الإعلامي الخاص بالمملكة ومشاركته مع الإعلام الرسمي في إبراز القضايا التي تهم المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتم التطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القنوات والإذاعات الخاصة بالمملكة، والتطلعات إلى صناعة إعلام مؤثر وتطوير الكفاءات الإعلامية من خلال التدريب وعقد الشراكات مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، والجهات ذات الصلة.

وناقش الاجتماع بعض الحلول بما يمكن الإعلام الخاص ليقوم بدوره المأمول منه كمنصات إعلامية توظف قدراتها وإمكاناتها للوصول إلى المتلقين وتقديم المحتوى الإعلامي الرزين الذي يلبي حاجات ورغبات المجتمع بكامل شرائحه المختلفة.

وشدد القصبي على أهمية وضع الاستراتيجيات والسياسات للعمل الإعلامي لتحقيق قصص النجاح، بالإضافة إلى أهمية التخطيط البرامجي المسبق للتغطيات، مستشهدًا بالمواسم القادمة للمملكة مثل إجازة الصيف - وموسم الحج، وذكرى اليوم الوطني للمملكة .

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
04:48 PM

"القصبي" لمسؤولي القنوات الإعلامية الخاصة: قدموا محتوى يلبي رغبات الجميع

خلال اجتماع عُقد معهم عبر تقنية الاتصال المرئي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي اليوم، اجتماعًا مع مسؤولي القنوات التلفزيونية والإذاعية الخاصة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات الإعلامية وسبل تطوير العمل التلفزيوني والإذاعي للقطاع الخاص في المملكة.

وأكد خلال الاجتماع على الدور الذي يضطلع به القطاع الإعلامي الخاص بالمملكة ومشاركته مع الإعلام الرسمي في إبراز القضايا التي تهم المملكة، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وتم التطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه القنوات والإذاعات الخاصة بالمملكة، والتطلعات إلى صناعة إعلام مؤثر وتطوير الكفاءات الإعلامية من خلال التدريب وعقد الشراكات مع كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية، والجهات ذات الصلة.

وناقش الاجتماع بعض الحلول بما يمكن الإعلام الخاص ليقوم بدوره المأمول منه كمنصات إعلامية توظف قدراتها وإمكاناتها للوصول إلى المتلقين وتقديم المحتوى الإعلامي الرزين الذي يلبي حاجات ورغبات المجتمع بكامل شرائحه المختلفة.

وشدد القصبي على أهمية وضع الاستراتيجيات والسياسات للعمل الإعلامي لتحقيق قصص النجاح، بالإضافة إلى أهمية التخطيط البرامجي المسبق للتغطيات، مستشهدًا بالمواسم القادمة للمملكة مثل إجازة الصيف - وموسم الحج، وذكرى اليوم الوطني للمملكة .

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