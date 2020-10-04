"المالكي" للمرتبة السابعة بوزارة العدل

صدرت الموافقة على ترقية فائز بن هليل الظويلمي المالكي، إلى المرتبة السابعة، بوزارة العدل، في المحكمة العامة بالطائف.

وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المالكي"، متمنيةً له مزيدًا من التوفيق.‫