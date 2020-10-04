النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المالكي" للمرتبة السابعة بوزارة العدل

صدرت الموافقة على ترقية فائز بن هليل الظويلمي المالكي، إلى المرتبة السابعة، بوزارة العدل، في المحكمة العامة بالطائف.

وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المالكي"، متمنيةً له مزيدًا من التوفيق.‫

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
"المالكي" للمرتبة السابعة بوزارة العدل
سبق

صدرت الموافقة على ترقية فائز بن هليل الظويلمي المالكي، إلى المرتبة السابعة، بوزارة العدل، في المحكمة العامة بالطائف.

وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المالكي"، متمنيةً له مزيدًا من التوفيق.‫

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
10:36 PM

"المالكي" للمرتبة السابعة بوزارة العدل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
108

صدرت الموافقة على ترقية فائز بن هليل الظويلمي المالكي، إلى المرتبة السابعة، بوزارة العدل، في المحكمة العامة بالطائف.

وتتقدم "سبق" بالتهنئة لـ"المالكي"، متمنيةً له مزيدًا من التوفيق.‫

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,275
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,428
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,098

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة