شاهد.. احتفال لنزلاء سجن ذهبان بيوم الوطن يكسر أراجيف أعداء المملكة

يد حانية قدمت لهم سبل العودة للطريق القويم فعكست كلماتهم ما يرونه من رعاية

احتفل نزلاء سجن ذهبان باليوم الوطني 90 على طريقتهم؛ إذ لم يحل بينهم وبين مجتمعهم قضاء محكومياتهم بعد إدانتهم في قضايا مسّت أمن الدولة وتعلقت بانضمامهم لجماعات إرهابية؛ حيث كانت يد الوطن وأجهزته الأمنية حانية وقدمت لهم السبل للعودة إلى الطريق القويم.

ففي الوقت الذي لم تستطع كثير من الدول فتح سجونها لوسائل الإعلام بلا قيد أو شرط، أثبت تجول كاميرا برنامج "mbc في أسبوع" داخل أجنحة سجن ذهبان، صورة مغايرة عما ادعاه الإعلام المعادي للسعودية من شائعات حول سجون المباحث لتشويه صورة المملكة.

وقدم في هذا الصدد، أخصائي متابعة هيئة حقوق الإنسان خالد الحارثي، شكره الجزيل لكافة منسوبي رئاسة أمن الدولة على الجهود المبذولة التي تجسد معاني حقوق الإنسان وتبرز دور المملكة في مجال رعاية حقوق السجناء.

وفي التفاصيل: نقل تقرير الإعلامي سامي جميل من قناة mbc احتفالية النزلاء بذكرى اليوم الوطني 90 من سجن المباحث العامة بجدة، وأكد النزلاء ولاءهم لقيادتهم ووطنهم؛ حيث قال عبدالله السلمي أحد المشاركين في برنامج إدارة الوقت في السجن: "الحمد لله الذي منّ علينا بالهداية، ونحمد الله على الاحتفال بهذا اليوم الكبير".

وأضاف أحد النزلاء: "حق لنا كسعوديين سواء كنا موقوفين أو خارج أسوار السجن؛ أن نحتفي بهذا اليوم العظيم وهذه الذكرى العزيزة على قلب كل سعودي، خصوصًا إذا كان الاحتفاء من نزلاء بسجن تابع لأمن الدولة".



وأردف نزيل آخر: "من جماليات الاحتفال بهذا اليوم أنه من هذا المكان -سجن ذهبان- فنحن مواطنون، نعم أخطأنا لكننا نعود إلى الطريق، وإن كنا اختطفنا في مرحلة من المراحل فهذه المرحلة قد انتهت، وولاؤنا لقادتنا ولخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأقدم التهنئة لهما -حفظهما الله- بذكرى اليوم الوطني ولرئيس أمن الدولة ولإدارة السجون عامة وسجن ذهبان وإدارته من ضباط وأفراد".

فيما أوضح أحد النزلاء قائلاً: "حاولت خلال فترة بقائي في السجن اكتساب مهارات، وقد وجدت البيئة المناسبة لدعم هذه المهارات من إدارة السجن التي دعمتنا بقوة ووفرت لنا الإمكانيات وكل شيء يحتاجه النزلاء التي تساعدهم لاكتساب المهارات".

وللوصول إلى موقع الاحتفال باليوم الوطني 90 داخل سجن ذهبان يستوقفك مقهى مختص بتقديم القهوة داخل الأجنحة التي صممها النزلاء؛ حيث وفرت إدارة سجن المباحث العامة بجدة كافة المستلزمات ليبدو بشكل مميز، وتم افتتاحه باسم "كوفي 90".

يُذكر أن معظم نزلاء سجن ذهبان أكملوا دراستهم العليا ببرامج الانتساب وبتخصصات مختلفة، ويقضون معظم وقتهم في برنامج إدارة الوقت الذي يستثمرون فيه قدراتهم الفنية والإعلامية.

