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لليوم الثاني على التوالي.. الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة في الخرطوم

إغلاق الشوارع والطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة

لليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجات متواصلة، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسة، وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة.

وأفادت وسائل إعلامية، بأن المواطنين خرجوا اليوم إلى الشوارع في المناطق السكنية، وأغلقوا الطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وشهدت الخرطوم، أمس الإثنين، اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، وأعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 آخرين.

وتتزامن الاحتجاجات، اليوم الثلاثاء، مع أنباءٍ عن قطع جميع الاتصالات في السودان بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبدالله حمدوك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مغلقاً بشأن السودان، بناءً على طلب 6 دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" الإثنين.

وتعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

الرئيسية/ أخبار العالم

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لليوم الثاني على التوالي.. الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة في الخرطوم
سبق

لليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجات متواصلة، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسة، وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة.

وأفادت وسائل إعلامية، بأن المواطنين خرجوا اليوم إلى الشوارع في المناطق السكنية، وأغلقوا الطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وشهدت الخرطوم، أمس الإثنين، اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، وأعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 آخرين.

وتتزامن الاحتجاجات، اليوم الثلاثاء، مع أنباءٍ عن قطع جميع الاتصالات في السودان بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبدالله حمدوك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مغلقاً بشأن السودان، بناءً على طلب 6 دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" الإثنين.

وتعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
12:15 PM

لليوم الثاني على التوالي.. الاحتجاجات والتظاهرات مستمرة في الخرطوم

إغلاق الشوارع والطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لليوم الثاني على التوالي، تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجات متواصلة، حيث يغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسة، وسط دعوات للعصيان المدني الشامل، رفضاً لاستيلاء الجيش على السلطة.

وأفادت وسائل إعلامية، بأن المواطنين خرجوا اليوم إلى الشوارع في المناطق السكنية، وأغلقوا الطرق بالحجارة والإطارات المشتعلة.

وشهدت الخرطوم، أمس الإثنين، اشتباكات بين القوات الأمنية والعسكرية من جهة والمتظاهرين الرافضين لاستيلاء الجيش على السلطة من جهة أخرى، وأعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 140 آخرين.

وتتزامن الاحتجاجات، اليوم الثلاثاء، مع أنباءٍ عن قطع جميع الاتصالات في السودان بعد يوم من انقلاب الجيش على حكومة عبدالله حمدوك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً طارئاً مغلقاً بشأن السودان، بناءً على طلب 6 دول غربية، وفق ما أعلن دبلوماسيون لوكالة "فرانس برس" الإثنين.

وتعقد هذه الجلسة بطلب من المملكة المتحدة وإيرلندا والنرويج والولايات المتحدة وإستونيا وفرنسا، حسب المصادر نفسها.

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