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"أحم عائلتك".. تدشين فعالية اليوم العالمي للسكري 2019 بجازان "صور"

نظمها مركز الغدد الصماء للتشخيص المبكر ورفع الوعي ودعم المتضررين

دشن مدير مركز الغدد الصماء والسكر بجازان الدكتور عبدالرحمن حمدي ومدير مستشفى جازان العام الصيدلي جميل الصميلي، فعالية اليوم العالمي للسكري 2019م تحت شعار "احمِ عائلتك" بحضور عدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

وأوضح مدير مركز الغدد الصماء والسكر بجازان الدكتور عبدالرحمن حمدي، أن الفعالية تهدف لرفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على الأسرة، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته وزيادة وعي الأسرة بالعلامات التحذيرية للإصابة بداء السكري.

واشتملت الفعالية على شرح وتوضيح المستجدات الأخيرة التي تم تطبيقها بالمركز وبعض التعليمات والإرشادات عن طريق الباراكود لتثقيف السكري وطرق التعامل مع ارتفاع وانخفاض لمستوى الجلوكوز بالدم وأماكن حقن الإنسولين واستعمال جهاز الليبري لقياس مستوى السكر، وكذلك أساسيات تغذية مرضى السكري والنظام الغذائي الصحي المناسب لهم والعمل على توضيح طرق متابعة السكر والعناية بالأطراف وخاصة القدم والتعامل مع الجروح.

كما شملت فحص الأعصاب الطرفيه الخاصة بالمرضى وكذلك الفحص الدوري للعين وشبكية العين وإكمال العلاجات والإجراءات الطبية في ذلك ومعرفة مضاعفات السكر،كم تم توزيع عدد من الهدايا على المراجعين والزوار ، فيما قدم "الحمدي" شكره لفريق العمل بالمركز على جهودهم المتميزة لخدمة المرضى والمراجعين.

اليوم العالمي للسكري 2019 احمِ عائلتك جازان

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"أحم عائلتك".. تدشين فعالية اليوم العالمي للسكري 2019 بجازان "صور"
سبق

دشن مدير مركز الغدد الصماء والسكر بجازان الدكتور عبدالرحمن حمدي ومدير مستشفى جازان العام الصيدلي جميل الصميلي، فعالية اليوم العالمي للسكري 2019م تحت شعار "احمِ عائلتك" بحضور عدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

وأوضح مدير مركز الغدد الصماء والسكر بجازان الدكتور عبدالرحمن حمدي، أن الفعالية تهدف لرفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على الأسرة، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته وزيادة وعي الأسرة بالعلامات التحذيرية للإصابة بداء السكري.

واشتملت الفعالية على شرح وتوضيح المستجدات الأخيرة التي تم تطبيقها بالمركز وبعض التعليمات والإرشادات عن طريق الباراكود لتثقيف السكري وطرق التعامل مع ارتفاع وانخفاض لمستوى الجلوكوز بالدم وأماكن حقن الإنسولين واستعمال جهاز الليبري لقياس مستوى السكر، وكذلك أساسيات تغذية مرضى السكري والنظام الغذائي الصحي المناسب لهم والعمل على توضيح طرق متابعة السكر والعناية بالأطراف وخاصة القدم والتعامل مع الجروح.

كما شملت فحص الأعصاب الطرفيه الخاصة بالمرضى وكذلك الفحص الدوري للعين وشبكية العين وإكمال العلاجات والإجراءات الطبية في ذلك ومعرفة مضاعفات السكر،كم تم توزيع عدد من الهدايا على المراجعين والزوار ، فيما قدم "الحمدي" شكره لفريق العمل بالمركز على جهودهم المتميزة لخدمة المرضى والمراجعين.

15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
02:55 PM
اخر تعديل
15 نوفمبر 2019 - 18 ربيع الأول 1441
04:00 PM

"أحم عائلتك".. تدشين فعالية اليوم العالمي للسكري 2019 بجازان "صور"

نظمها مركز الغدد الصماء للتشخيص المبكر ورفع الوعي ودعم المتضررين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دشن مدير مركز الغدد الصماء والسكر بجازان الدكتور عبدالرحمن حمدي ومدير مستشفى جازان العام الصيدلي جميل الصميلي، فعالية اليوم العالمي للسكري 2019م تحت شعار "احمِ عائلتك" بحضور عدد من رؤساء الأقسام الطبية والفنية والإدارية.

وأوضح مدير مركز الغدد الصماء والسكر بجازان الدكتور عبدالرحمن حمدي، أن الفعالية تهدف لرفع مستوى الوعي حول تأثير داء السكري على الأسرة، وتشجيع التشخيص المبكر، ودعم المتضررين وتعزيز دور الأسرة في التثقيف الصحي في علاج داء السكري والوقاية من مضاعفاته وزيادة وعي الأسرة بالعلامات التحذيرية للإصابة بداء السكري.

واشتملت الفعالية على شرح وتوضيح المستجدات الأخيرة التي تم تطبيقها بالمركز وبعض التعليمات والإرشادات عن طريق الباراكود لتثقيف السكري وطرق التعامل مع ارتفاع وانخفاض لمستوى الجلوكوز بالدم وأماكن حقن الإنسولين واستعمال جهاز الليبري لقياس مستوى السكر، وكذلك أساسيات تغذية مرضى السكري والنظام الغذائي الصحي المناسب لهم والعمل على توضيح طرق متابعة السكر والعناية بالأطراف وخاصة القدم والتعامل مع الجروح.

كما شملت فحص الأعصاب الطرفيه الخاصة بالمرضى وكذلك الفحص الدوري للعين وشبكية العين وإكمال العلاجات والإجراءات الطبية في ذلك ومعرفة مضاعفات السكر،كم تم توزيع عدد من الهدايا على المراجعين والزوار ، فيما قدم "الحمدي" شكره لفريق العمل بالمركز على جهودهم المتميزة لخدمة المرضى والمراجعين.

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