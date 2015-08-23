النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

روسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج

"جاجاريان" قال: ستركز على أمن الشحن ومكافحة القرصنة

أعلن السفير الروسي لدى طهران ليفان جاجاريان، اليوم (الاثنين)، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في الخليج بين أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.

وأوضح "جاجاريان" أن "المناورات ستركز على أمن الشحن البحري ومكافحة القرصنة"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبين أن الهند وسوريا وفنزويلا ستشارك أيضاً في المناورات.

وأضاف أن هناك خططًا لإجراء منافسة بين فرق الغوص التابعة للقوات المسلحة لهذه الدول.

وأشار السفير الروسي إلى اكتمال استعدادات مسابقات العمق، التي تجري خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية 2021 في مدينة تشابهار الإيرانية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
روسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج
سبق

أعلن السفير الروسي لدى طهران ليفان جاجاريان، اليوم (الاثنين)، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في الخليج بين أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.

وأوضح "جاجاريان" أن "المناورات ستركز على أمن الشحن البحري ومكافحة القرصنة"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبين أن الهند وسوريا وفنزويلا ستشارك أيضاً في المناورات.

وأضاف أن هناك خططًا لإجراء منافسة بين فرق الغوص التابعة للقوات المسلحة لهذه الدول.

وأشار السفير الروسي إلى اكتمال استعدادات مسابقات العمق، التي تجري خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية 2021 في مدينة تشابهار الإيرانية.

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443
02:54 PM

روسيا والصين وإيران تجري مناورات بحرية في الخليج

"جاجاريان" قال: ستركز على أمن الشحن ومكافحة القرصنة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
161

أعلن السفير الروسي لدى طهران ليفان جاجاريان، اليوم (الاثنين)، أن روسيا وإيران والصين ستجري مناورات بحرية مشتركة في الخليج بين أواخر عام 2021 وأوائل عام 2022.

وأوضح "جاجاريان" أن "المناورات ستركز على أمن الشحن البحري ومكافحة القرصنة"، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وبين أن الهند وسوريا وفنزويلا ستشارك أيضاً في المناورات.

وأضاف أن هناك خططًا لإجراء منافسة بين فرق الغوص التابعة للقوات المسلحة لهذه الدول.

وأشار السفير الروسي إلى اكتمال استعدادات مسابقات العمق، التي تجري خلال دورة الألعاب العسكرية الدولية 2021 في مدينة تشابهار الإيرانية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,000
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,433
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,696
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,529

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة