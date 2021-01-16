توفي فجر اليوم أنس بن الشيخ سعد بن عبدالله السبر، بحادث مروري، وسيصلى عليه عصر اليوم بجامع الراجحي.
"ابن السبر" في ذمة الله
توفي فجر اليوم أنس بن الشيخ سعد بن عبدالله السبر، بحادث مروري، وسيصلى عليه عصر اليوم بجامع الراجحي.ابن السبر في ذمة الله
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"ابن السبر" في ذمة اللهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-16
16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441
11:44 AM
"ابن السبر" في ذمة الله
توفي فجر اليوم أنس بن الشيخ سعد بن عبدالله السبر، بحادث مروري، وسيصلى عليه عصر اليوم بجامع الراجحي.
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