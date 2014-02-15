برعایة "سبق".. "لقاء الخمیس" يستضيف الدكتور "أحمد الشمري" استشاري جراحة العظام

رغم إصابته بالسرطان إلا أنه أصبح طبیبًا من أكثر جراحي العظام والمفاصل تميُّزًا

يستضيف برنامج (لقاء الخمیس) الدكتور أحمد بن عنیزان الشمري، أستاذ مساعد واستشاري جراحة العظام واستبدال المفاصل الصناعیة في كلیة الطب بجامعة حائل. وسیتناول اللقاء الذي سيكون الخميس القادم محاور تفصیلیة عدة في حیاة الدكتور، وكیف استطاع أن یصنع من الألم أملاً نحو تحقیق حلمه، وكیف سخَّر جزءًا من وقته للعمل التطوعي في مجال تخصصه المهني.

ویحظى برنامج "لقاء الخمیس" برعایة واهتمام من مؤسسة الأمیرة العنود الخیریة متمثلة بمركز وارف لتنمیة الشباب، ورعایة إعلامیة من صحیفة "سبق".