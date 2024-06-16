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السادسة.. رحلة استثنائية تُعيد المواطنين من سيدني إلى مطار الملك خالد

تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة الخارجية وسفير المملكة بأستراليا

غادرت أمس الرحلة السادسة من الرحلات الاستثنائية التي وجّهت بها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمساعدة المواطنين في ‫أستراليا والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من مطار سيدني الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبمتابعة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، وعدد من أعضاء السفارة الذين تواجدوا لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة.

‏‪وعبّر المواطنون العائدون عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدّمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عودة المواطنين إلى المملكة

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السادسة.. رحلة استثنائية تُعيد المواطنين من سيدني إلى مطار الملك خالد
سبق

غادرت أمس الرحلة السادسة من الرحلات الاستثنائية التي وجّهت بها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمساعدة المواطنين في ‫أستراليا والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من مطار سيدني الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبمتابعة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، وعدد من أعضاء السفارة الذين تواجدوا لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة.

‏‪وعبّر المواطنون العائدون عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدّمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

16 يونيو 2020 - 24 شوّال 1441
01:23 PM

السادسة.. رحلة استثنائية تُعيد المواطنين من سيدني إلى مطار الملك خالد

تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة وبمتابعة الخارجية وسفير المملكة بأستراليا

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عويد التومي - الرياض
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3,912

غادرت أمس الرحلة السادسة من الرحلات الاستثنائية التي وجّهت بها القيادة الرشيدة -حفظها الله- لمساعدة المواطنين في ‫أستراليا والراغبين بالعودة إلى أرض الوطن من مطار سيدني الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وبمتابعة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية وإشراف مباشر من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى أستراليا مساعد بن إبراهيم السليم.

وكان في وداعهم بمطار سيدني الدولي نائب السفير أحمد آل دغرير، وعدد من أعضاء السفارة الذين تواجدوا لتسهيل إجراءات سفر المواطنين وتسخير الإمكانات اللازمة في ظل هذه الظروف الصعبة.

‏‪وعبّر المواطنون العائدون عن شكرهم وامتنانهم للقيادة الحكيمة -أيدها الله- ولسفارة المملكة لدى أستراليا على ما قدّمته من تسهيلات في سبيل تأمين عودتهم، والحرص على سلامتهم في ظل تفشي جائحة كورونا.

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