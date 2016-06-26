النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
كانت مَخفية داخل شحنة ألواح حديدية

"مكافحة المخدرات": إحباط تهريب أكثر من 14 مليون قرص إمفيتامين مخدر قادمة من لبنان

ألمانيا.. مرتكب هجوم الطعن في فورتسبورغ حاصل على وضع حماية مؤقت

لا دليل يُثبت علاقته بالمتشددين

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم (السبت)، أن الشاب الصومالي مرتكب هجوم الطعن العشوائي في مدينة فورتسبورغ في ولاية بافاريا الألمانية، بعد ظهر أمس، حاصل على وضع حماية مؤقت.

وأضافت الوكالة أنه لا يوجد دليل حتى الآن يُثبت صلة المتهم بالمتشددين.

وبيّنت أن منفّذ الهجوم وُلد في مقديشو عام 1997، ووصل إلى ألمانيا في 2015.

من جهتها، أشارت دوائر أمنية إلى أن الجاني أدلى أثناء استجوابه بأقوال تنمّ عن تعصب ديني.

ولا يستبعد المحققون أن تكون الجريمة قد تمت على خلفية مرض نفسي؛ لكن لا يزال دافع الجاني المشتبه به -الذي طعن المارة على نحو عشوائي أمس- غير واضح.

وأسفرت الجريمة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة على الأقل بجروح خطيرة، من بينهم اثنان في حالة حرجة، وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وقبضت عليه.

الرئيسية/ محطات

اعلان
ألمانيا.. مرتكب هجوم الطعن في فورتسبورغ حاصل على وضع حماية مؤقت
سبق

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم (السبت)، أن الشاب الصومالي مرتكب هجوم الطعن العشوائي في مدينة فورتسبورغ في ولاية بافاريا الألمانية، بعد ظهر أمس، حاصل على وضع حماية مؤقت.

وأضافت الوكالة أنه لا يوجد دليل حتى الآن يُثبت صلة المتهم بالمتشددين.

وبيّنت أن منفّذ الهجوم وُلد في مقديشو عام 1997، ووصل إلى ألمانيا في 2015.

من جهتها، أشارت دوائر أمنية إلى أن الجاني أدلى أثناء استجوابه بأقوال تنمّ عن تعصب ديني.

ولا يستبعد المحققون أن تكون الجريمة قد تمت على خلفية مرض نفسي؛ لكن لا يزال دافع الجاني المشتبه به -الذي طعن المارة على نحو عشوائي أمس- غير واضح.

وأسفرت الجريمة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة على الأقل بجروح خطيرة، من بينهم اثنان في حالة حرجة، وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وقبضت عليه.

26 يونيو 2021 - 16 ذو القعدة 1442
06:02 PM

ألمانيا.. مرتكب هجوم الطعن في فورتسبورغ حاصل على وضع حماية مؤقت

لا دليل يُثبت علاقته بالمتشددين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,511

ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم (السبت)، أن الشاب الصومالي مرتكب هجوم الطعن العشوائي في مدينة فورتسبورغ في ولاية بافاريا الألمانية، بعد ظهر أمس، حاصل على وضع حماية مؤقت.

وأضافت الوكالة أنه لا يوجد دليل حتى الآن يُثبت صلة المتهم بالمتشددين.

وبيّنت أن منفّذ الهجوم وُلد في مقديشو عام 1997، ووصل إلى ألمانيا في 2015.

من جهتها، أشارت دوائر أمنية إلى أن الجاني أدلى أثناء استجوابه بأقوال تنمّ عن تعصب ديني.

ولا يستبعد المحققون أن تكون الجريمة قد تمت على خلفية مرض نفسي؛ لكن لا يزال دافع الجاني المشتبه به -الذي طعن المارة على نحو عشوائي أمس- غير واضح.

وأسفرت الجريمة عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة على الأقل بجروح خطيرة، من بينهم اثنان في حالة حرجة، وأطلقت الشرطة النار على المشتبه به، وقبضت عليه.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,803
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,241
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,442
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,016

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة