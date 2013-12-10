وزير الاقتصاد: إعلان أرقام البطالة للربع الثالث .. الأحد

قال في ملتقى الميزانية: نأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ أن تحدّي البطالة هو التحدّي الأول للقيادة؛ مبينا أنه لا يمكن النظر إلى الحل في موضوع البطالة بجزئيات وإنما بشمولية.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية المنعقد اليوم، أن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد على النمو والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف، أنه سيتم إعلان أرقام البطالة للربع الثالث يوم الأحد، مضيفاً أنه يأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل؛ مؤكداً أن الوزارة في الطريق الصحيح.

وكانت قد بدأت في الرياض اليوم، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظّمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وفي الجلسة الأولى بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها في النمو الاقتصادي" شارك كل من: وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.