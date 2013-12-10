النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الاقتصاد: إعلان أرقام البطالة للربع الثالث .. الأحد

قال في ملتقى الميزانية: نأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ أن تحدّي البطالة هو التحدّي الأول للقيادة؛ مبينا أنه لا يمكن النظر إلى الحل في موضوع البطالة بجزئيات وإنما بشمولية.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية المنعقد اليوم، أن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد على النمو والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف، أنه سيتم إعلان أرقام البطالة للربع الثالث يوم الأحد، مضيفاً أنه يأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل؛ مؤكداً أن الوزارة في الطريق الصحيح.

وكانت قد بدأت في الرياض اليوم، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظّمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وفي الجلسة الأولى بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها في النمو الاقتصادي" شارك كل من: وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

ملتقى الميزانية وزير الاقتصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الاقتصاد: إعلان أرقام البطالة للربع الثالث .. الأحد
سبق

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ أن تحدّي البطالة هو التحدّي الأول للقيادة؛ مبينا أنه لا يمكن النظر إلى الحل في موضوع البطالة بجزئيات وإنما بشمولية.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية المنعقد اليوم، أن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد على النمو والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف، أنه سيتم إعلان أرقام البطالة للربع الثالث يوم الأحد، مضيفاً أنه يأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل؛ مؤكداً أن الوزارة في الطريق الصحيح.

وكانت قد بدأت في الرياض اليوم، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظّمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وفي الجلسة الأولى بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها في النمو الاقتصادي" شارك كل من: وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
11:23 AM

وزير الاقتصاد: إعلان أرقام البطالة للربع الثالث .. الأحد

قال في ملتقى الميزانية: نأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
2,255

أكّد وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري؛ أن تحدّي البطالة هو التحدّي الأول للقيادة؛ مبينا أنه لا يمكن النظر إلى الحل في موضوع البطالة بجزئيات وإنما بشمولية.

وأوضح خلال ملتقى الميزانية المنعقد اليوم، أن حل موضوع البطالة يعتمد على التعليم والمهارات المطلوبة لسوق العمل والقطاع الخاص الذي يساعد على النمو والاستثمارات الأجنبية.

وأضاف، أنه سيتم إعلان أرقام البطالة للربع الثالث يوم الأحد، مضيفاً أنه يأمل أن يتم إنهاء العام بأرقام أفضل؛ مؤكداً أن الوزارة في الطريق الصحيح.

وكانت قد بدأت في الرياض اليوم، أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2020، الذي تنظّمه وزارة المالية، بمشاركة عددٍ من الوزراء والمسؤولين، وذلك في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات.

وفي الجلسة الأولى بعنوان "مؤشرات الميزانية العامة وأثرها في النمو الاقتصادي" شارك كل من: وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان؛ ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري؛ ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
13,969
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,072
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,413
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,834

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري
شوارعنا ومياه الأمطار

شوارعنا ومياه الأمطار

عبدالغني الشيخ
برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

برنامج "كفالة".. إنجازات استثنائية وكفالات فورية

حواء القرني
وزارة النقل ومطالب الباحة

وزارة النقل ومطالب الباحة

جمعان الكرت
هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

هل أضاع "السنابي" هيبة الإعلام؟

عبدالرحمن المرشد
الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

الإعلام.. ما بين البيعة والقمة

سارة عفتان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة