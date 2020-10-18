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باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

بغرامة مالية قدرها 100 ألف روبية

فرضت هيئة الطيران المدني الباكستانية غرامة مالية على الخطوط الجوية القطرية لخرقها إجراءات التشغيل القياسية الوقائية التي تم تطويرها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، عبد الستار خوخار، إن الحكومة تلقت إخطارًا جادًا بالانتهاك الذي عرض صحة وسلامة الركاب والموظفين العاملين في المطار للخطر.

ودفع الخرق القطري الهيئة إلى فرض غرامة قدرها 100 ألف روبية على شركة الطيران القطرية، إضافة إلى إلزامها بجميع نفقات فحوص كورونا والحجر الصحي للركاب والموظفين.

قطر الخطوط الجوية القطرية

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باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب
سبق

فرضت هيئة الطيران المدني الباكستانية غرامة مالية على الخطوط الجوية القطرية لخرقها إجراءات التشغيل القياسية الوقائية التي تم تطويرها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، عبد الستار خوخار، إن الحكومة تلقت إخطارًا جادًا بالانتهاك الذي عرض صحة وسلامة الركاب والموظفين العاملين في المطار للخطر.

ودفع الخرق القطري الهيئة إلى فرض غرامة قدرها 100 ألف روبية على شركة الطيران القطرية، إضافة إلى إلزامها بجميع نفقات فحوص كورونا والحجر الصحي للركاب والموظفين.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
01:59 AM

باكستان تعاقب الخطوط القطرية.. تعرف على السبب

بغرامة مالية قدرها 100 ألف روبية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت هيئة الطيران المدني الباكستانية غرامة مالية على الخطوط الجوية القطرية لخرقها إجراءات التشغيل القياسية الوقائية التي تم تطويرها لمواجهة انتشار جائحة كورونا في البلاد.

وقال المتحدث باسم هيئة الطيران المدني الباكستانية، عبد الستار خوخار، إن الحكومة تلقت إخطارًا جادًا بالانتهاك الذي عرض صحة وسلامة الركاب والموظفين العاملين في المطار للخطر.

ودفع الخرق القطري الهيئة إلى فرض غرامة قدرها 100 ألف روبية على شركة الطيران القطرية، إضافة إلى إلزامها بجميع نفقات فحوص كورونا والحجر الصحي للركاب والموظفين.

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