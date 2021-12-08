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سهم "تداول" يقفز 20.6% مع بدء التداول عليه في السوق المالية.. 126 ريالاً

"فوربس": أكبر سوق مال في الشرق الأوسط بقيمة سوقية بلغت 9.8 تريليون ريال

قفز سهم مجموعة تداول السعودية القابضة 20.6% إلى 126.6 ريال مع بدء التداول عليه في السوق المالية مقابل 105 ريالات للسهم، وهو السعر المحدد في الطرح الذي بلغت قيمته 3.8 مليار ريال (مليار دولار)، بحسب نشرة الإصدار.

وتصل حدود التذبذب السعرية اليومية للشركات المدرجة حديثا إلى 30% سواء بالارتفاع أو الهبوط خلال الأيام الثلاثة الأولى من إدراج كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، ولكن ابتداءً من اليوم الرابع، ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10%، سواء بالارتفاع أو التراجع.

واهتمت "فوربس" ببدء التداول على السهم، وقالت في تقرير لها اليوم: طرحت المجموعة 36 مليون سهم عادي بما يمثل 30% من رأس المال البالغ 1.2 مليار ريال (319.86 مليون دولار)، خصص 70% منها للمؤسسات و30% للأفراد، ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالحصة المتبقية البالغة 70%.

وأعلنت المجموعة خطتها للطرح العام الأولى في أبريل الماضي، فيما ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في نوفمبر الماضي على طلب مجموعة تداول للطرح الذي شهد إقبالاً واسعاً من قبل الأفراد والمؤسسات، وبلغ معدل تغطية الأفراد 442.53% فيما تمت تغطية المؤسسات 121 مرة.

قفز صافي أرباح المجموعة 226.5% إلى نحو 500.5 مليون ريال (133.41 مليون دولار) بنهاية 2020، مقارنة بـ 153.3 مليون ريال (40.86 مليون دولار) في 2019، فيما بلغ صافي الربح 362 مليون ريال (96.5 مليون دولار) في النصف الأول من 2021.

ويشمل هيكل مجموعة تداول السعودية القابضة 4 شركات تابعة، هي: شركة تداول السعودية التي تعمل كسوق للأوراق المالية، وتمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال من خلال الطروحات التي تقوم بها عن طريق منصة لإدراج أوراقها المالية، كما توفر بيانات تداول فورية وبيانات مرجعية وتحديثات على مؤشرات السوق.

وتعد تداول هي أكبر سوق مال في الشرق الأوسط وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرئيسية 9.8 تريليون ريال (2.61 تريليون دولار) من خلال 209 شركات، مع إغلاق الثلاثاء، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" بنسبة 27.8% إلى 11,108.2 نقطة منذ بدية العام وحتى ختام التعاملات في 7 ديسمبر الجاري.

وتضم مجموعة تداول السعودية القابضة أيضا شركة مقاصة التي تضمن عمليات التداول وتقدم خدمات مقاصة للأوراق المالية لأسواق المشتقات المالية، وستقدم شركة مقاصة خدمات مقاصة جميع الأوراق المالية الأخرى، بما في ذلك مقاصة الأسهم وأدوات الدين، وذلك بعد تفعيل مشروع برنامج ما بعد التداول ومنتجات المشتقات الإضافية.

تتبع المجموعة شركة إيداع التي تقدم خدمات تسوية للأوراق المالية المتداولة في السوق، إلى جانب تقديم خدمات الإيداع، بما يشمل خدمات الحفظ والتسجيل وإدارة السجلات للعملاء، إلى جانب شركة وامض التي تهدف إلى دفع الابتكار القائم على التقنية.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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سهم "تداول" يقفز 20.6% مع بدء التداول عليه في السوق المالية.. 126 ريالاً
سبق

قفز سهم مجموعة تداول السعودية القابضة 20.6% إلى 126.6 ريال مع بدء التداول عليه في السوق المالية مقابل 105 ريالات للسهم، وهو السعر المحدد في الطرح الذي بلغت قيمته 3.8 مليار ريال (مليار دولار)، بحسب نشرة الإصدار.

وتصل حدود التذبذب السعرية اليومية للشركات المدرجة حديثا إلى 30% سواء بالارتفاع أو الهبوط خلال الأيام الثلاثة الأولى من إدراج كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، ولكن ابتداءً من اليوم الرابع، ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10%، سواء بالارتفاع أو التراجع.

واهتمت "فوربس" ببدء التداول على السهم، وقالت في تقرير لها اليوم: طرحت المجموعة 36 مليون سهم عادي بما يمثل 30% من رأس المال البالغ 1.2 مليار ريال (319.86 مليون دولار)، خصص 70% منها للمؤسسات و30% للأفراد، ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالحصة المتبقية البالغة 70%.

وأعلنت المجموعة خطتها للطرح العام الأولى في أبريل الماضي، فيما ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في نوفمبر الماضي على طلب مجموعة تداول للطرح الذي شهد إقبالاً واسعاً من قبل الأفراد والمؤسسات، وبلغ معدل تغطية الأفراد 442.53% فيما تمت تغطية المؤسسات 121 مرة.

قفز صافي أرباح المجموعة 226.5% إلى نحو 500.5 مليون ريال (133.41 مليون دولار) بنهاية 2020، مقارنة بـ 153.3 مليون ريال (40.86 مليون دولار) في 2019، فيما بلغ صافي الربح 362 مليون ريال (96.5 مليون دولار) في النصف الأول من 2021.

ويشمل هيكل مجموعة تداول السعودية القابضة 4 شركات تابعة، هي: شركة تداول السعودية التي تعمل كسوق للأوراق المالية، وتمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال من خلال الطروحات التي تقوم بها عن طريق منصة لإدراج أوراقها المالية، كما توفر بيانات تداول فورية وبيانات مرجعية وتحديثات على مؤشرات السوق.

وتعد تداول هي أكبر سوق مال في الشرق الأوسط وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرئيسية 9.8 تريليون ريال (2.61 تريليون دولار) من خلال 209 شركات، مع إغلاق الثلاثاء، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" بنسبة 27.8% إلى 11,108.2 نقطة منذ بدية العام وحتى ختام التعاملات في 7 ديسمبر الجاري.

وتضم مجموعة تداول السعودية القابضة أيضا شركة مقاصة التي تضمن عمليات التداول وتقدم خدمات مقاصة للأوراق المالية لأسواق المشتقات المالية، وستقدم شركة مقاصة خدمات مقاصة جميع الأوراق المالية الأخرى، بما في ذلك مقاصة الأسهم وأدوات الدين، وذلك بعد تفعيل مشروع برنامج ما بعد التداول ومنتجات المشتقات الإضافية.

تتبع المجموعة شركة إيداع التي تقدم خدمات تسوية للأوراق المالية المتداولة في السوق، إلى جانب تقديم خدمات الإيداع، بما يشمل خدمات الحفظ والتسجيل وإدارة السجلات للعملاء، إلى جانب شركة وامض التي تهدف إلى دفع الابتكار القائم على التقنية.

08 ديسمبر 2021 - 4 جمادى الأول 1443
11:07 AM

سهم "تداول" يقفز 20.6% مع بدء التداول عليه في السوق المالية.. 126 ريالاً

"فوربس": أكبر سوق مال في الشرق الأوسط بقيمة سوقية بلغت 9.8 تريليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قفز سهم مجموعة تداول السعودية القابضة 20.6% إلى 126.6 ريال مع بدء التداول عليه في السوق المالية مقابل 105 ريالات للسهم، وهو السعر المحدد في الطرح الذي بلغت قيمته 3.8 مليار ريال (مليار دولار)، بحسب نشرة الإصدار.

وتصل حدود التذبذب السعرية اليومية للشركات المدرجة حديثا إلى 30% سواء بالارتفاع أو الهبوط خلال الأيام الثلاثة الأولى من إدراج كل من الأسهم وصناديق الاستثمار العقارية المتداولة (ريتس) وصناديق الاستثمار المغلقة المتداولة، ولكن ابتداءً من اليوم الرابع، ستتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10%، سواء بالارتفاع أو التراجع.

واهتمت "فوربس" ببدء التداول على السهم، وقالت في تقرير لها اليوم: طرحت المجموعة 36 مليون سهم عادي بما يمثل 30% من رأس المال البالغ 1.2 مليار ريال (319.86 مليون دولار)، خصص 70% منها للمؤسسات و30% للأفراد، ويحتفظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالحصة المتبقية البالغة 70%.

وأعلنت المجموعة خطتها للطرح العام الأولى في أبريل الماضي، فيما ووافقت هيئة السوق المالية السعودية في نوفمبر الماضي على طلب مجموعة تداول للطرح الذي شهد إقبالاً واسعاً من قبل الأفراد والمؤسسات، وبلغ معدل تغطية الأفراد 442.53% فيما تمت تغطية المؤسسات 121 مرة.

قفز صافي أرباح المجموعة 226.5% إلى نحو 500.5 مليون ريال (133.41 مليون دولار) بنهاية 2020، مقارنة بـ 153.3 مليون ريال (40.86 مليون دولار) في 2019، فيما بلغ صافي الربح 362 مليون ريال (96.5 مليون دولار) في النصف الأول من 2021.

ويشمل هيكل مجموعة تداول السعودية القابضة 4 شركات تابعة، هي: شركة تداول السعودية التي تعمل كسوق للأوراق المالية، وتمكن الشركات من الحصول على رؤوس الأموال من خلال الطروحات التي تقوم بها عن طريق منصة لإدراج أوراقها المالية، كما توفر بيانات تداول فورية وبيانات مرجعية وتحديثات على مؤشرات السوق.

وتعد تداول هي أكبر سوق مال في الشرق الأوسط وتبلغ القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق الرئيسية 9.8 تريليون ريال (2.61 تريليون دولار) من خلال 209 شركات، مع إغلاق الثلاثاء، كما ارتفع مؤشر السوق الرئيسة "تاسي" بنسبة 27.8% إلى 11,108.2 نقطة منذ بدية العام وحتى ختام التعاملات في 7 ديسمبر الجاري.

وتضم مجموعة تداول السعودية القابضة أيضا شركة مقاصة التي تضمن عمليات التداول وتقدم خدمات مقاصة للأوراق المالية لأسواق المشتقات المالية، وستقدم شركة مقاصة خدمات مقاصة جميع الأوراق المالية الأخرى، بما في ذلك مقاصة الأسهم وأدوات الدين، وذلك بعد تفعيل مشروع برنامج ما بعد التداول ومنتجات المشتقات الإضافية.

تتبع المجموعة شركة إيداع التي تقدم خدمات تسوية للأوراق المالية المتداولة في السوق، إلى جانب تقديم خدمات الإيداع، بما يشمل خدمات الحفظ والتسجيل وإدارة السجلات للعملاء، إلى جانب شركة وامض التي تهدف إلى دفع الابتكار القائم على التقنية.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,320
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,606
38 مليار ..

38 مليار ..

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14,354
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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