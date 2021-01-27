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العراق.. مقتل 4 من الشرطة وإصابة 11 في تفجيرين شمال البلاد

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثتين

قتل أربعة على الأقل من رجال الشرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال العراق.

وأوضح قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران، أن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة، وفقا ًلـ"رويترز".

وبين "الغتران" أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

الرئيسية/ أخبار العالم

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العراق.. مقتل 4 من الشرطة وإصابة 11 في تفجيرين شمال البلاد
سبق

قتل أربعة على الأقل من رجال الشرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال العراق.

وأوضح قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران، أن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة، وفقا ًلـ"رويترز".

وبين "الغتران" أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440
06:37 PM

العراق.. مقتل 4 من الشرطة وإصابة 11 في تفجيرين شمال البلاد

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل أربعة على الأقل من رجال الشرطة وأصيب 11 آخرون، اليوم (الأحد) في انفجار قنبلتين مزروعتين على الطريق استهدفتا قوافل للشرطة في هجومين منفصلين بشمال العراق.

وأوضح قائد شرطة بلدة الشرقاط العقيد مجيد الغتران، أن اثنين لقيا حتفهما وأصيب ثمانية عندما انفجرت قنبلة في حافلة تقل رجال شرطة كانوا في طريقهم للعمل قرب البلدة، وفقا ًلـ"رويترز".

وبين "الغتران" أن قنبلة أخرى انفجرت في مجموعة من رجال الشرطة كانوا في طريقهم لموقع الانفجار الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين وإصابة ثلاثة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

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