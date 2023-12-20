احتفل موسى عبدالله العيسي شيخ قبيلة بني عيسى بمركز سبت الجارة، بزواجه على كريمة محمد محمد العيسي بحضور عددٍ من المشايخ والوجهاء، والشعراء، فيما أحيا الحفل بالعرضة الجنوبية.
"العيسي" يحتفل بزواجه في القنفذة
احتفل موسى عبدالله العيسي شيخ قبيلة بني عيسى بمركز سبت الجارة، بزواجه على كريمة محمد محمد العيسي بحضور عددٍ من المشايخ والوجهاء، والشعراء، فيما أحيا الحفل بالعرضة الجنوبية.
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"العيسي" يحتفل بزواجه في القنفذةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-12-19
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
11:56 PM
"العيسي" يحتفل بزواجه في القنفذة
احتفل موسى عبدالله العيسي شيخ قبيلة بني عيسى بمركز سبت الجارة، بزواجه على كريمة محمد محمد العيسي بحضور عددٍ من المشايخ والوجهاء، والشعراء، فيما أحيا الحفل بالعرضة الجنوبية.
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