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"فيصل بن نواف" يشكر القيادة بمناسبة إعلان إطلاق مكتب استراتيجي لتطوير الجوف

خطوة مهمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية وتوطين الوظائف لأبناء المنطقة

رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، ‏شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، للتوجيه الكريم بتأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الجوف، بهدف تعزيز واستدامة التنمية وتجسير العلاقة مع القطاع الخاص والارتقاء بالأعمال والخدمات والمشروعات في جميع مدن ومحافظات المنطقة، خصوصًا في القطاعات التي تتميز بها منطقة الجوف مثل: الزراعية والصناعية والخدمات اللوجستية والتراثية، والتركيز على المبادرات والبرامج والمشروعات ذات البعد الاقتصادي التي تناسب إمكانات المنطقة البشرية والتنموية لخلق بيئة استثمارية جاذبية تمكن القطاع الخاص وتحفزه للاستثمار في الجوف.

وقال أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف: "إن توجيه سمو ولي العهد بتأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الجوف خطوة مهمة للمنطقة خصوصًا في جذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة وتوطين الوظائف لأبناء المنطقة وتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تميز الجوف بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتولى المكتب إعداد السياسات والرؤى والتوجهات والخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة والمخطط الإقليمي للمنطقة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الاختصاص وتحديثها عند الحاجة، بالإضافة إلى مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج والمشروعات التي تعدها الأجهزة الحكومية وغيرها في المنطقة، ويختص المكتب بترتيب أولويات الخدمات والبرامج والمشروعات في المنطقة بما في ذلك ما تنفذه الجهات العاملة فيها ومتابعتها بدعم من مكتب دعم هيئات التطوير.

‏وتعد الجوف بوابة المملكة الشمالية وتعد المنطقة من أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية، حيث عثر بها على مواقع الاستيطان تعود لفترة العصر الحجري القديم، كما تعد منطقة الجوف من أخصب المناطق في المملكة، حيث يقع فيها مركز بسيطا الذي يعد سلة غذاء المملكة بسبب تنوع المزروعات فيها، واعتدال المناخ صيفًا، بالإضافة إلى خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية وعذوبتها، كما تشتهر بزراعة أشجار الزيتون وتنتج ما يقارب 67 % من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"فيصل بن نواف" يشكر القيادة بمناسبة إعلان إطلاق مكتب استراتيجي لتطوير الجوف
سبق

رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، ‏شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، للتوجيه الكريم بتأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الجوف، بهدف تعزيز واستدامة التنمية وتجسير العلاقة مع القطاع الخاص والارتقاء بالأعمال والخدمات والمشروعات في جميع مدن ومحافظات المنطقة، خصوصًا في القطاعات التي تتميز بها منطقة الجوف مثل: الزراعية والصناعية والخدمات اللوجستية والتراثية، والتركيز على المبادرات والبرامج والمشروعات ذات البعد الاقتصادي التي تناسب إمكانات المنطقة البشرية والتنموية لخلق بيئة استثمارية جاذبية تمكن القطاع الخاص وتحفزه للاستثمار في الجوف.

وقال أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف: "إن توجيه سمو ولي العهد بتأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الجوف خطوة مهمة للمنطقة خصوصًا في جذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة وتوطين الوظائف لأبناء المنطقة وتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تميز الجوف بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتولى المكتب إعداد السياسات والرؤى والتوجهات والخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة والمخطط الإقليمي للمنطقة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الاختصاص وتحديثها عند الحاجة، بالإضافة إلى مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج والمشروعات التي تعدها الأجهزة الحكومية وغيرها في المنطقة، ويختص المكتب بترتيب أولويات الخدمات والبرامج والمشروعات في المنطقة بما في ذلك ما تنفذه الجهات العاملة فيها ومتابعتها بدعم من مكتب دعم هيئات التطوير.

‏وتعد الجوف بوابة المملكة الشمالية وتعد المنطقة من أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية، حيث عثر بها على مواقع الاستيطان تعود لفترة العصر الحجري القديم، كما تعد منطقة الجوف من أخصب المناطق في المملكة، حيث يقع فيها مركز بسيطا الذي يعد سلة غذاء المملكة بسبب تنوع المزروعات فيها، واعتدال المناخ صيفًا، بالإضافة إلى خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية وعذوبتها، كما تشتهر بزراعة أشجار الزيتون وتنتج ما يقارب 67 % من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
01:19 AM

"فيصل بن نواف" يشكر القيادة بمناسبة إعلان إطلاق مكتب استراتيجي لتطوير الجوف

خطوة مهمة لجذب الاستثمارات ودعم التنمية وتوطين الوظائف لأبناء المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
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رفع أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، ‏شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، للتوجيه الكريم بتأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الجوف، بهدف تعزيز واستدامة التنمية وتجسير العلاقة مع القطاع الخاص والارتقاء بالأعمال والخدمات والمشروعات في جميع مدن ومحافظات المنطقة، خصوصًا في القطاعات التي تتميز بها منطقة الجوف مثل: الزراعية والصناعية والخدمات اللوجستية والتراثية، والتركيز على المبادرات والبرامج والمشروعات ذات البعد الاقتصادي التي تناسب إمكانات المنطقة البشرية والتنموية لخلق بيئة استثمارية جاذبية تمكن القطاع الخاص وتحفزه للاستثمار في الجوف.

وقال أمير منطقة الجوف رئيس اللجنة الإشرافية للمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف: "إن توجيه سمو ولي العهد بتأسيس مكتب استراتيجي لتطوير منطقة الجوف خطوة مهمة للمنطقة خصوصًا في جذب الاستثمارات ودعم التنمية المستدامة وتوطين الوظائف لأبناء المنطقة وتنميتها والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تميز الجوف بالشراكة مع القطاع الخاص، ويتولى المكتب إعداد السياسات والرؤى والتوجهات والخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للمنطقة والمخطط الإقليمي للمنطقة، ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات الاختصاص وتحديثها عند الحاجة، بالإضافة إلى مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج والمشروعات التي تعدها الأجهزة الحكومية وغيرها في المنطقة، ويختص المكتب بترتيب أولويات الخدمات والبرامج والمشروعات في المنطقة بما في ذلك ما تنفذه الجهات العاملة فيها ومتابعتها بدعم من مكتب دعم هيئات التطوير.

‏وتعد الجوف بوابة المملكة الشمالية وتعد المنطقة من أقدم مناطق الاستيطان في شبه الجزيرة العربية، حيث عثر بها على مواقع الاستيطان تعود لفترة العصر الحجري القديم، كما تعد منطقة الجوف من أخصب المناطق في المملكة، حيث يقع فيها مركز بسيطا الذي يعد سلة غذاء المملكة بسبب تنوع المزروعات فيها، واعتدال المناخ صيفًا، بالإضافة إلى خصوبة التربة ووفرة المياه الجوفية وعذوبتها، كما تشتهر بزراعة أشجار الزيتون وتنتج ما يقارب 67 % من الإنتاج المحلي لزيت الزيتون في المملكة.

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