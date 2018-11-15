النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

النيابة العامة توجّه التهم إلى 11 شخصاً في قضية خاشقجي

وزارة العدل تدعو 120 مرشحاً لوظائف بالمرتبة السادسة

في إطار خطتها لدعم الجهات العدلية بما تحتاجه من كوادر مؤهلة

أعلنت وزارة العدل، أسماء 120 مرشحاً لوظائف بالمرتبة السادسة عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، لوظائف: (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، فني دعم مساعد)؛ في إطار خطتها لدعم الجهات العدلية بما تحتاجه من كوادر مؤهله.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف، ضرورة الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa؛ من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.

وشددت الوزارة على المتقدمين الذين تم ترشيحهم، إحضار بطاقة الترشيح ومراجعة فرع وزارة العدل في المنطقة التي تقدم فيها لطلب الوظيفة من أجل استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، ومن لم يتقدم للمراجعة خلال هذه المدة؛ يُعَد ذلك عدولاً منه عن التعيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة العدل تدعو 120 مرشحاً لوظائف بالمرتبة السادسة
سبق

أعلنت وزارة العدل، أسماء 120 مرشحاً لوظائف بالمرتبة السادسة عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، لوظائف: (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، فني دعم مساعد)؛ في إطار خطتها لدعم الجهات العدلية بما تحتاجه من كوادر مؤهله.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف، ضرورة الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa؛ من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.

وشددت الوزارة على المتقدمين الذين تم ترشيحهم، إحضار بطاقة الترشيح ومراجعة فرع وزارة العدل في المنطقة التي تقدم فيها لطلب الوظيفة من أجل استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، ومن لم يتقدم للمراجعة خلال هذه المدة؛ يُعَد ذلك عدولاً منه عن التعيين.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
12:32 PM

وزارة العدل تدعو 120 مرشحاً لوظائف بالمرتبة السادسة

في إطار خطتها لدعم الجهات العدلية بما تحتاجه من كوادر مؤهلة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
3,670

أعلنت وزارة العدل، أسماء 120 مرشحاً لوظائف بالمرتبة السادسة عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، لوظائف: (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، فني دعم مساعد)؛ في إطار خطتها لدعم الجهات العدلية بما تحتاجه من كوادر مؤهله.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف، ضرورة الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa؛ من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.

وشددت الوزارة على المتقدمين الذين تم ترشيحهم، إحضار بطاقة الترشيح ومراجعة فرع وزارة العدل في المنطقة التي تقدم فيها لطلب الوظيفة من أجل استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، ومن لم يتقدم للمراجعة خلال هذه المدة؛ يُعَد ذلك عدولاً منه عن التعيين.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,552
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,850
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,425
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,434

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة