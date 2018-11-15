وزارة العدل تدعو 120 مرشحاً لوظائف بالمرتبة السادسة

في إطار خطتها لدعم الجهات العدلية بما تحتاجه من كوادر مؤهلة

أعلنت وزارة العدل، أسماء 120 مرشحاً لوظائف بالمرتبة السادسة عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa، لوظائف: (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، فني دعم مساعد)؛ في إطار خطتها لدعم الجهات العدلية بما تحتاجه من كوادر مؤهله.

وأكدت وزارة العدل على المتقدمين لهذه الوظائف، ضرورة الدخول على بوابة الوزارة www.moj.gov.sa؛ من أجل الاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.

وشددت الوزارة على المتقدمين الذين تم ترشيحهم، إحضار بطاقة الترشيح ومراجعة فرع وزارة العدل في المنطقة التي تقدم فيها لطلب الوظيفة من أجل استكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ نشر الإعلان، ومن لم يتقدم للمراجعة خلال هذه المدة؛ يُعَد ذلك عدولاً منه عن التعيين.