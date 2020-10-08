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منافسة نسائية فقط على منصب مدير منظمة التجارة العالمية

تترأسها امرأة للمرة الأولى

انحسرت المنافسة على منصب المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية بين امرأتين، ويعني ذلك أن المنظمة التي تأسست قبل 25 عامًا ومقرها جنيف سترأسها امرأة للمرة الأولى.

ووصلت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، والكورية الجنوبية يو ميون هي، إلى الجولة النهائية لاختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية.

أوكونجو إيويالا (66 عامًا) وزيرة للمالية والخارجية في نيجيريا، وهي خبيرة اقتصادية متخصصة في التنمية، وتشغل في الوقت الحالي مقعدًا بمجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي. وتقول إن على منظمة التجارة الاضطلاع بدور في مساعدة الدول الأشد فقرًا للحصول على عقاقير ولقاحات كوفيد-19.

أما يو (53 عامًا) فهي وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية، وترتكز دعايتها للفوز بالمنصب على خبرتها في إدارة السياسة التجارية خلال أوقات عصيبة، بعد أن أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة والصين وآخرين، فضلًا عن دعمها للقواعد العالمية.

نالت كل منهما دعم الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. ولم تكشف الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة عمومًا الأسماءَ التي ساندتها في الجلسة الثانية التي جرت بين 24 سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر الجاري.

منظمة التجارة العالمية

الرئيسية/ أخبار العالم

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منافسة نسائية فقط على منصب مدير منظمة التجارة العالمية
سبق

انحسرت المنافسة على منصب المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية بين امرأتين، ويعني ذلك أن المنظمة التي تأسست قبل 25 عامًا ومقرها جنيف سترأسها امرأة للمرة الأولى.

ووصلت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، والكورية الجنوبية يو ميون هي، إلى الجولة النهائية لاختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية.

أوكونجو إيويالا (66 عامًا) وزيرة للمالية والخارجية في نيجيريا، وهي خبيرة اقتصادية متخصصة في التنمية، وتشغل في الوقت الحالي مقعدًا بمجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي. وتقول إن على منظمة التجارة الاضطلاع بدور في مساعدة الدول الأشد فقرًا للحصول على عقاقير ولقاحات كوفيد-19.

أما يو (53 عامًا) فهي وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية، وترتكز دعايتها للفوز بالمنصب على خبرتها في إدارة السياسة التجارية خلال أوقات عصيبة، بعد أن أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة والصين وآخرين، فضلًا عن دعمها للقواعد العالمية.

نالت كل منهما دعم الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. ولم تكشف الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة عمومًا الأسماءَ التي ساندتها في الجلسة الثانية التي جرت بين 24 سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر الجاري.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
05:03 PM

منافسة نسائية فقط على منصب مدير منظمة التجارة العالمية

تترأسها امرأة للمرة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انحسرت المنافسة على منصب المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية بين امرأتين، ويعني ذلك أن المنظمة التي تأسست قبل 25 عامًا ومقرها جنيف سترأسها امرأة للمرة الأولى.

ووصلت النيجيرية نجوزي أوكونجو إيويالا، والكورية الجنوبية يو ميون هي، إلى الجولة النهائية لاختيار المدير العام القادم لمنظمة التجارة العالمية.

أوكونجو إيويالا (66 عامًا) وزيرة للمالية والخارجية في نيجيريا، وهي خبيرة اقتصادية متخصصة في التنمية، وتشغل في الوقت الحالي مقعدًا بمجلس التحالف العالمي للقاحات والتحصين جافي. وتقول إن على منظمة التجارة الاضطلاع بدور في مساعدة الدول الأشد فقرًا للحصول على عقاقير ولقاحات كوفيد-19.

أما يو (53 عامًا) فهي وزيرة التجارة في كوريا الجنوبية، وترتكز دعايتها للفوز بالمنصب على خبرتها في إدارة السياسة التجارية خلال أوقات عصيبة، بعد أن أبرمت اتفاقات مع الولايات المتحدة والصين وآخرين، فضلًا عن دعمها للقواعد العالمية.

نالت كل منهما دعم الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع. ولم تكشف الدول الأخرى الأعضاء في منظمة التجارة عمومًا الأسماءَ التي ساندتها في الجلسة الثانية التي جرت بين 24 سبتمبر الماضي والسادس من أكتوبر الجاري.

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