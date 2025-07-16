النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزراء البيئة بالـ20: المملكة ملتزمة بالحفاظ على الشعاب المرجانية والأراضي

خلال اجتماع عقدته المجموعة لمناقشة التحديات البيئية العالمية الراهنة

عقد وكلاء وزراء البيئة في مجموعة العشرين اجتماعًا لمناقشة التحديات البيئية العالمية الراهنة، إضافة إلى أن حماية البيئة أمر مهم لا يجب تجاهله في وقت الأزمات.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة إبراهيم فقيها، التزام جدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بمحور حماية كوكب الأرض، وتعهد مجموعة العشرين بالإسهام في الحفاظ على الأراضي والشعاب المرجانية.

وتدرك مجموعة العشرين الدور الأساسي للنظم البيئية البرية والبحرية الحرجة في الطبيعة وفي المجتمع، ومعاً نلتزم بمواصلة العمل بروحٍ من التعاون لتعزيز استدامة النظم البيئية على اليابسة وبالمحيطات.

وخلال ورشة العمل الدولية حول الحفاظ على الشعاب المرجانية التي سبقت الاجتماع، ركّز حوار أعضاء مجموعة العشرين والمدعوين والمنظمات الدولية والإقليمية على التحديات التي تواجه الشعاب المرجانية وتأثيراتها البيئية والحلول المحتملة، كما أكد الحضور أن للشعاب المرجانية أهمية كبيرة؛ حيث إنها تشكل ثروة بيئية واجتماعية اقتصادية لما يفوق مليار إنسان، كما أن قيمتها الاقتصادية تفوق تريليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كما سيعقد وكلاء البيئة اجتماعًا ثالثًا تمهيدًا لاجتماع وزراء البيئة الذي سيُعقد في شهر سبتمبر 2020. وللحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .

مجموعة العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزراء البيئة بالـ20: المملكة ملتزمة بالحفاظ على الشعاب المرجانية والأراضي
سبق

عقد وكلاء وزراء البيئة في مجموعة العشرين اجتماعًا لمناقشة التحديات البيئية العالمية الراهنة، إضافة إلى أن حماية البيئة أمر مهم لا يجب تجاهله في وقت الأزمات.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة إبراهيم فقيها، التزام جدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بمحور حماية كوكب الأرض، وتعهد مجموعة العشرين بالإسهام في الحفاظ على الأراضي والشعاب المرجانية.

وتدرك مجموعة العشرين الدور الأساسي للنظم البيئية البرية والبحرية الحرجة في الطبيعة وفي المجتمع، ومعاً نلتزم بمواصلة العمل بروحٍ من التعاون لتعزيز استدامة النظم البيئية على اليابسة وبالمحيطات.

وخلال ورشة العمل الدولية حول الحفاظ على الشعاب المرجانية التي سبقت الاجتماع، ركّز حوار أعضاء مجموعة العشرين والمدعوين والمنظمات الدولية والإقليمية على التحديات التي تواجه الشعاب المرجانية وتأثيراتها البيئية والحلول المحتملة، كما أكد الحضور أن للشعاب المرجانية أهمية كبيرة؛ حيث إنها تشكل ثروة بيئية واجتماعية اقتصادية لما يفوق مليار إنسان، كما أن قيمتها الاقتصادية تفوق تريليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كما سيعقد وكلاء البيئة اجتماعًا ثالثًا تمهيدًا لاجتماع وزراء البيئة الذي سيُعقد في شهر سبتمبر 2020. وللحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
07:04 PM

وزراء البيئة بالـ20: المملكة ملتزمة بالحفاظ على الشعاب المرجانية والأراضي

خلال اجتماع عقدته المجموعة لمناقشة التحديات البيئية العالمية الراهنة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
332

عقد وكلاء وزراء البيئة في مجموعة العشرين اجتماعًا لمناقشة التحديات البيئية العالمية الراهنة، إضافة إلى أن حماية البيئة أمر مهم لا يجب تجاهله في وقت الأزمات.

وأكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبيئة الدكتور أسامة إبراهيم فقيها، التزام جدول أعمال رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين بمحور حماية كوكب الأرض، وتعهد مجموعة العشرين بالإسهام في الحفاظ على الأراضي والشعاب المرجانية.

وتدرك مجموعة العشرين الدور الأساسي للنظم البيئية البرية والبحرية الحرجة في الطبيعة وفي المجتمع، ومعاً نلتزم بمواصلة العمل بروحٍ من التعاون لتعزيز استدامة النظم البيئية على اليابسة وبالمحيطات.

وخلال ورشة العمل الدولية حول الحفاظ على الشعاب المرجانية التي سبقت الاجتماع، ركّز حوار أعضاء مجموعة العشرين والمدعوين والمنظمات الدولية والإقليمية على التحديات التي تواجه الشعاب المرجانية وتأثيراتها البيئية والحلول المحتملة، كما أكد الحضور أن للشعاب المرجانية أهمية كبيرة؛ حيث إنها تشكل ثروة بيئية واجتماعية اقتصادية لما يفوق مليار إنسان، كما أن قيمتها الاقتصادية تفوق تريليون دولار في جميع أنحاء العالم.

كما سيعقد وكلاء البيئة اجتماعًا ثالثًا تمهيدًا لاجتماع وزراء البيئة الذي سيُعقد في شهر سبتمبر 2020. وللحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين: www.g20.org .

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة