الصين تسجّل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

بانخفاض عن 28 إصابة في اليوم السابق

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم، أن البلاد سجّلت 17 إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيس أمس الخميس، بانخفاض عن 28 إصابة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكّدة، بلغ 21 أمس الخميس، وجميعها وافدة من الخارج، مقارنة بتسع حالات في اليوم السابق.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكّدة بكوفيد-19 في البر الرئيس للصين 95128 حالة، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636 شخصاً.