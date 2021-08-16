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لماذا يهتم العرب بـ"سهيل"؟.. "المسند" يجيب متوقعًا أمطارًا بهذه المناطق

قال: خرائط المناخ تشير لنشاط رياح بأجزاء من الشرقية ومكة وغربي عسير

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، تَشكّل السحب الماطرة اليوم على أجزاء من مناطق جازان وعسير وقد تمتد حتى الباحة.

وأضاف "المسند"، أن خرائط المناخ تشير لاحتمالية نشاط الرياح الشمالية الجافة على أجزاء من الشرقية، كما تنشط الرياح الغربية والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من منطقتي مكة وغربي عسير.

وقال: "يعتبر شهر أغسطس من كل عام -ووفقًا للسجلات المناخية التاريخية- أفضل شهر لزيارة عسير؛ وذلك بالنسبة لمتوسط عدد الأيام المطيرة؛ إذ يحظى أغسطس بنحو 40% من عدد الأيام المطيرة خلال السنة، وهذا ينسحب إلى حد ما على جازان".

وحول أسباب اهتمام العرب بـ"سهيل"، قال "المسند": إن نوء سهيل هو بداية النهاية لموسم الجفاف والحر والصيف الطويل الممل، وفي نهايته (15 أكتوبر) يبدأ الوسم وموسم الأمطار، والصيف أوله طلوع الثريا (7 يونيو)، وآخره طلوع سهيل (24 أغسطس). وخلال موسم سهيل ينتهي فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف فلكيًّا (23 سبتمبر).

وتابع: "تبدأ حدة الحر بالانكسار خاصة آخر نجمه الثاني (الجبهة)، وقد تتوغل الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب بعد غياب طال انتظاره"؛ لافتًا إلى أن سهيل نجم لامع نير لا تخطئه العين في جنوب القبة السماوية ولهذا سمته العرب بالبشير اليماني، ولأهميته أيضًا فإن العرب الأوائل لديهم آلية في الحساب الفلكي، يبدأ العد والحساب من طلوع وظهور سهيل من 1 حتى 365 يومًا، وسموا السنة تلك بالسنة السهيلية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لماذا يهتم العرب بـ"سهيل"؟.. "المسند" يجيب متوقعًا أمطارًا بهذه المناطق
سبق

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، تَشكّل السحب الماطرة اليوم على أجزاء من مناطق جازان وعسير وقد تمتد حتى الباحة.

وأضاف "المسند"، أن خرائط المناخ تشير لاحتمالية نشاط الرياح الشمالية الجافة على أجزاء من الشرقية، كما تنشط الرياح الغربية والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من منطقتي مكة وغربي عسير.

وقال: "يعتبر شهر أغسطس من كل عام -ووفقًا للسجلات المناخية التاريخية- أفضل شهر لزيارة عسير؛ وذلك بالنسبة لمتوسط عدد الأيام المطيرة؛ إذ يحظى أغسطس بنحو 40% من عدد الأيام المطيرة خلال السنة، وهذا ينسحب إلى حد ما على جازان".

وحول أسباب اهتمام العرب بـ"سهيل"، قال "المسند": إن نوء سهيل هو بداية النهاية لموسم الجفاف والحر والصيف الطويل الممل، وفي نهايته (15 أكتوبر) يبدأ الوسم وموسم الأمطار، والصيف أوله طلوع الثريا (7 يونيو)، وآخره طلوع سهيل (24 أغسطس). وخلال موسم سهيل ينتهي فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف فلكيًّا (23 سبتمبر).

وتابع: "تبدأ حدة الحر بالانكسار خاصة آخر نجمه الثاني (الجبهة)، وقد تتوغل الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب بعد غياب طال انتظاره"؛ لافتًا إلى أن سهيل نجم لامع نير لا تخطئه العين في جنوب القبة السماوية ولهذا سمته العرب بالبشير اليماني، ولأهميته أيضًا فإن العرب الأوائل لديهم آلية في الحساب الفلكي، يبدأ العد والحساب من طلوع وظهور سهيل من 1 حتى 365 يومًا، وسموا السنة تلك بالسنة السهيلية".

16 أغسطس 2021 - 8 محرّم 1443
01:37 PM

لماذا يهتم العرب بـ"سهيل"؟.. "المسند" يجيب متوقعًا أمطارًا بهذه المناطق

قال: خرائط المناخ تشير لنشاط رياح بأجزاء من الشرقية ومكة وغربي عسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، تَشكّل السحب الماطرة اليوم على أجزاء من مناطق جازان وعسير وقد تمتد حتى الباحة.

وأضاف "المسند"، أن خرائط المناخ تشير لاحتمالية نشاط الرياح الشمالية الجافة على أجزاء من الشرقية، كما تنشط الرياح الغربية والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من منطقتي مكة وغربي عسير.

وقال: "يعتبر شهر أغسطس من كل عام -ووفقًا للسجلات المناخية التاريخية- أفضل شهر لزيارة عسير؛ وذلك بالنسبة لمتوسط عدد الأيام المطيرة؛ إذ يحظى أغسطس بنحو 40% من عدد الأيام المطيرة خلال السنة، وهذا ينسحب إلى حد ما على جازان".

وحول أسباب اهتمام العرب بـ"سهيل"، قال "المسند": إن نوء سهيل هو بداية النهاية لموسم الجفاف والحر والصيف الطويل الممل، وفي نهايته (15 أكتوبر) يبدأ الوسم وموسم الأمطار، والصيف أوله طلوع الثريا (7 يونيو)، وآخره طلوع سهيل (24 أغسطس). وخلال موسم سهيل ينتهي فصل الصيف ويبدأ فصل الخريف فلكيًّا (23 سبتمبر).

وتابع: "تبدأ حدة الحر بالانكسار خاصة آخر نجمه الثاني (الجبهة)، وقد تتوغل الرطوبة في طبقات الجو العليا وتتشكل السحب بعد غياب طال انتظاره"؛ لافتًا إلى أن سهيل نجم لامع نير لا تخطئه العين في جنوب القبة السماوية ولهذا سمته العرب بالبشير اليماني، ولأهميته أيضًا فإن العرب الأوائل لديهم آلية في الحساب الفلكي، يبدأ العد والحساب من طلوع وظهور سهيل من 1 حتى 365 يومًا، وسموا السنة تلك بالسنة السهيلية".

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