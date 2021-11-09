فلكياً وفعلياً.."الحصيني" يكشف عن موعد الانقلاب الشتوي!

تحدث عند تعامد أشعة الشمس على مدار الجدي والمربعانية

قال الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، إن المربعانية تبدأ في 1443/5/3هـ الموافق 7 ديسمبر، وهي البداية الفعلية للشتاء، وتنتهي في 11 جمادى الآخرة 1443هـ الموافق 14 يناير.

وأضاف: "دخول الشتاء فلكياً وهو الانقلاب الشتوي في النصف الشمالي من الأرض سيحدث -بإذن الله- 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 21 ديسمبر بتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي".