النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الأمن العام" ينشر مقطع فيديو يستعرض بعض نجاحاته الأمنية

نشر الأمن العام، مقطع فيديو استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"؛ حيث أشار إلى القبض على مواطن في الرياض يقود مركبته بتهور على أحد الطرق السريعة، حيث اصطدم بعدة مركبات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطن في وادي الدواسر قام بإطلاق النار على عامل في إحدى محطات الوقود نتيجة خلاف بينهما، مما نتج عنه إصابة العامل، كما تم القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ 40.564 ألف ريال".

وأضاف أنه تم القبض على ثلاثة مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة جميعهم من الجنسية الأفغانية في جدة قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية بلغت 30.000 ألف ريال.

وأردف بأنه تم القبض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في الرياض، ارتكبا 31 جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع من تجهيزاتها الداخلية وما بداخلها من مقتنيات.

وتابع: تم القبض على امرأة من الجنسية النيجيرية في مكة المكرمة ظهرت بمقطع فيديو وهي تسيئ لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، كما تم القبض على مواطنين في جدة قاما بسرقة 6 مركبات، وهي في وضع التشغيل.

وأردف: تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في نجران ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين.

الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الأمن العام" ينشر مقطع فيديو يستعرض بعض نجاحاته الأمنية
سبق

نشر الأمن العام، مقطع فيديو استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"؛ حيث أشار إلى القبض على مواطن في الرياض يقود مركبته بتهور على أحد الطرق السريعة، حيث اصطدم بعدة مركبات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطن في وادي الدواسر قام بإطلاق النار على عامل في إحدى محطات الوقود نتيجة خلاف بينهما، مما نتج عنه إصابة العامل، كما تم القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ 40.564 ألف ريال".

وأضاف أنه تم القبض على ثلاثة مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة جميعهم من الجنسية الأفغانية في جدة قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية بلغت 30.000 ألف ريال.

وأردف بأنه تم القبض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في الرياض، ارتكبا 31 جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع من تجهيزاتها الداخلية وما بداخلها من مقتنيات.

وتابع: تم القبض على امرأة من الجنسية النيجيرية في مكة المكرمة ظهرت بمقطع فيديو وهي تسيئ لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، كما تم القبض على مواطنين في جدة قاما بسرقة 6 مركبات، وهي في وضع التشغيل.

وأردف: تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في نجران ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
08:56 PM
اخر تعديل
12 سبتمبر 2021 - 5 صفر 1443
07:16 AM

"الأمن العام" ينشر مقطع فيديو يستعرض بعض نجاحاته الأمنية

A A A
ذياب الشمري - الرياض
5
3,245

نشر الأمن العام، مقطع فيديو استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تَحققت في الفترة الماضية، تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"؛ حيث أشار إلى القبض على مواطن في الرياض يقود مركبته بتهور على أحد الطرق السريعة، حيث اصطدم بعدة مركبات، معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وقال "الأمن العام": "تم القبض على مواطن في وادي الدواسر قام بإطلاق النار على عامل في إحدى محطات الوقود نتيجة خلاف بينهما، مما نتج عنه إصابة العامل، كما تم القبض على 7 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية في الرياض ارتكبوا جرائم جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، حيث ضبط بحوزتهم على مبلغ 40.564 ألف ريال".

وأضاف أنه تم القبض على ثلاثة مقيمين أحدهم مخالف لنظام الإقامة جميعهم من الجنسية الأفغانية في جدة قاموا بالسطو على أحد المحلات التجارية وسرقة مبالغ مالية بلغت 30.000 ألف ريال.

وأردف بأنه تم القبض على مخالفين لنظام العمل من الجنسيتين السودانية والنيبالية في الرياض، ارتكبا 31 جريمة تمثلت في سرقة القواطع الكهربائية والنحاسية من مواقع ومبانٍ تحت الإنشاء.

كما تم القبض على مواطن في مكة المكرمة ارتكب عددًا من الجرائم تمثلت في تكسير زجاج المركبات المتوقفة وسرقة قطع من تجهيزاتها الداخلية وما بداخلها من مقتنيات.

وتابع: تم القبض على امرأة من الجنسية النيجيرية في مكة المكرمة ظهرت بمقطع فيديو وهي تسيئ لسكان إحدى المناطق بألفاظ تتنافى مع الآداب العامة، كما تم القبض على مواطنين في جدة قاما بسرقة 6 مركبات، وهي في وضع التشغيل.

وأردف: تم القبض على مقيمين من الجنسية اليمنية في نجران ارتكبا جريمة سرقة مقتنيات ومتعلقات شخصية من داخل مركبتين.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,565
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,600
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,821
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,921

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني
الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

الحوثي.. خطوات نحو الهاوية

بندر مغرم الشهري
المدير المتحاذق

المدير المتحاذق

يحيى فقيهي
منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

منع الجوالات.. الإيجابيات تفوق السلبيات

علي آل شرمة
بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

بعد رشاش ننتظر مسلسل القصيبي

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة