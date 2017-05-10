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وزارة الرياضة تُطلق مبادرة E_gym لتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية

بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

أطلقت وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم مُبادرة جديدة تحمل عنوان "E_Gym" تهدف إلى تحفيز المجتمع لممارسة مختلف أنواع التمارين الرياضية عبر بوابة رقمية من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وذلك بالتزامن مع قرارات المملكة لتشجيع البقاء في المنازل وتجنب التجمعات الخارجية.

وتتضمن المبادرة مسارين رئيسيين هما البث الرياضي العام على منصة الانستجرام والحصص الرياضية المخصصة على منصة زووم، حيث تهدف بوابة البث الرياضي العام إلى إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من كل شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح استفساراتهم عن عاداتهم الرياضية المنزلية بحيث يُقدم لهم المدربون إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة وذلك من خلال خدمة البث المباشر على حساب وزارة الرياضة على الانستجرام، ومن المقرر أن يتم عقد حصتين توعويتين مع مدربين مختصين يوميًا في أوقات متفرقة ليُجيبا من خلالهما عن أسئلة الجمهور، فيما تتضمن الحصص الرياضية الرقمية أنشطة متنوعة تهدف إلى خلق تواصل فعّال بين أفراد المجتمع وعددٍ من المدربين المختصين في الرياضات المنزلية المختلفة وتشجيع الممارسة الصحية للرياضة بحيث يتم عقد حصص إرشادية تدريبية من خلال تفعيل المنصة الرقمية "زووم."


وسيتاح التسجيل في الحصص وحجز المقاعد مجانًا في كل حصة تدريبية رقمية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل المبادرة والتسجيل في الحصص الرياضية الرقمية والتعرف على المدربين والمهارات التي يُجيدونها بالإضافة إلى جدول الحصص الرياضية عبر الرابط: https://egymksa.com

وزارة الرياضة الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي التمارين الرياضية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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وزارة الرياضة تُطلق مبادرة E_gym لتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية
سبق

أطلقت وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم مُبادرة جديدة تحمل عنوان "E_Gym" تهدف إلى تحفيز المجتمع لممارسة مختلف أنواع التمارين الرياضية عبر بوابة رقمية من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وذلك بالتزامن مع قرارات المملكة لتشجيع البقاء في المنازل وتجنب التجمعات الخارجية.

وتتضمن المبادرة مسارين رئيسيين هما البث الرياضي العام على منصة الانستجرام والحصص الرياضية المخصصة على منصة زووم، حيث تهدف بوابة البث الرياضي العام إلى إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من كل شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح استفساراتهم عن عاداتهم الرياضية المنزلية بحيث يُقدم لهم المدربون إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة وذلك من خلال خدمة البث المباشر على حساب وزارة الرياضة على الانستجرام، ومن المقرر أن يتم عقد حصتين توعويتين مع مدربين مختصين يوميًا في أوقات متفرقة ليُجيبا من خلالهما عن أسئلة الجمهور، فيما تتضمن الحصص الرياضية الرقمية أنشطة متنوعة تهدف إلى خلق تواصل فعّال بين أفراد المجتمع وعددٍ من المدربين المختصين في الرياضات المنزلية المختلفة وتشجيع الممارسة الصحية للرياضة بحيث يتم عقد حصص إرشادية تدريبية من خلال تفعيل المنصة الرقمية "زووم."


وسيتاح التسجيل في الحصص وحجز المقاعد مجانًا في كل حصة تدريبية رقمية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل المبادرة والتسجيل في الحصص الرياضية الرقمية والتعرف على المدربين والمهارات التي يُجيدونها بالإضافة إلى جدول الحصص الرياضية عبر الرابط: https://egymksa.com

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
10:34 PM
اخر تعديل
10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:05 PM

وزارة الرياضة تُطلق مبادرة E_gym لتشجيع المجتمع على ممارسة الأنشطة الرياضية

بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة الرياضة وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، اليوم مُبادرة جديدة تحمل عنوان "E_Gym" تهدف إلى تحفيز المجتمع لممارسة مختلف أنواع التمارين الرياضية عبر بوابة رقمية من شأنها إتاحة الفرصة للجميع لممارسة الأنشطة الرياضية رقميًا مع مدربين محترفين، وذلك بالتزامن مع قرارات المملكة لتشجيع البقاء في المنازل وتجنب التجمعات الخارجية.

وتتضمن المبادرة مسارين رئيسيين هما البث الرياضي العام على منصة الانستجرام والحصص الرياضية المخصصة على منصة زووم، حيث تهدف بوابة البث الرياضي العام إلى إتاحة الفرصة لأكبر عددٍ من كل شرائح المجتمع لممارسة تمارين عامة والتواصل مع مدربين محترفين لطرح استفساراتهم عن عاداتهم الرياضية المنزلية بحيث يُقدم لهم المدربون إرشادات وتمارين عامة يومية ترشدهم لممارسة الرياضة الصحيحة وذلك من خلال خدمة البث المباشر على حساب وزارة الرياضة على الانستجرام، ومن المقرر أن يتم عقد حصتين توعويتين مع مدربين مختصين يوميًا في أوقات متفرقة ليُجيبا من خلالهما عن أسئلة الجمهور، فيما تتضمن الحصص الرياضية الرقمية أنشطة متنوعة تهدف إلى خلق تواصل فعّال بين أفراد المجتمع وعددٍ من المدربين المختصين في الرياضات المنزلية المختلفة وتشجيع الممارسة الصحية للرياضة بحيث يتم عقد حصص إرشادية تدريبية من خلال تفعيل المنصة الرقمية "زووم."


وسيتاح التسجيل في الحصص وحجز المقاعد مجانًا في كل حصة تدريبية رقمية، ويمكن الاطلاع على جميع تفاصيل المبادرة والتسجيل في الحصص الرياضية الرقمية والتعرف على المدربين والمهارات التي يُجيدونها بالإضافة إلى جدول الحصص الرياضية عبر الرابط: https://egymksa.com

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