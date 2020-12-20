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الاختبارات عن بُعد تنطلق اليوم لأول مرة و"التعليم" تقدم نصائحها: لا ترد إذا وردتك مكالمة

قدمت مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات: حافظ على استقامة الظهر وهيئ المكان

تنطلق اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، لأول مرة "عن بُعد"، حيث كانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قد أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

من جهتها، دعت وزارة التعليم عبر مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، الى الدخول بوقت مبكر على الأقل قبل 5 دقائق واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.

وقالت الوزارة: وفي حال واجهتك تحديات نأمل مشاركة المعلم لإيجاد حل لها وتقديم الدعم المناسب واقرأ السؤال بشكل جيد ولا تتردّد في سؤال المعلم عن أي فقرة برفع اليد أو عن طريق المحادثة وبعد الإجابة عن السؤال احرص بالضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير إجابتك أثناء التنقل.

وتابعت: استخدم لغة عربية سليمة / إنجليزية أثناء الاجابة وسيغلق الاختبار بعد انتهاء الوقت المحدّد له، لذلك احرص على التركيز وإنهاء الاختبار قبل وقته.

واستطردت: في حال وردت مكالمة أثناء تأدية الاختبار لا تقلق لن ينقطع الاتصال بالاختبار، ولكن احرص على عدم الرد لتتمكن من الانتهاء من الإجابات في وقتها.

كما دعت الوزارة في نصائحها إلى المحافظة على استقامة الظهر وتهيئة مكان مناسب للاختبار وتجهيز الوسائل اللازمة.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الاختبارات عن بُعد تنطلق اليوم لأول مرة و"التعليم" تقدم نصائحها: لا ترد إذا وردتك مكالمة
سبق

تنطلق اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، لأول مرة "عن بُعد"، حيث كانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قد أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

من جهتها، دعت وزارة التعليم عبر مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، الى الدخول بوقت مبكر على الأقل قبل 5 دقائق واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.

وقالت الوزارة: وفي حال واجهتك تحديات نأمل مشاركة المعلم لإيجاد حل لها وتقديم الدعم المناسب واقرأ السؤال بشكل جيد ولا تتردّد في سؤال المعلم عن أي فقرة برفع اليد أو عن طريق المحادثة وبعد الإجابة عن السؤال احرص بالضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير إجابتك أثناء التنقل.

وتابعت: استخدم لغة عربية سليمة / إنجليزية أثناء الاجابة وسيغلق الاختبار بعد انتهاء الوقت المحدّد له، لذلك احرص على التركيز وإنهاء الاختبار قبل وقته.

واستطردت: في حال وردت مكالمة أثناء تأدية الاختبار لا تقلق لن ينقطع الاتصال بالاختبار، ولكن احرص على عدم الرد لتتمكن من الانتهاء من الإجابات في وقتها.

كما دعت الوزارة في نصائحها إلى المحافظة على استقامة الظهر وتهيئة مكان مناسب للاختبار وتجهيز الوسائل اللازمة.

20 ديسمبر 2020 - 5 جمادى الأول 1442
10:23 AM

الاختبارات عن بُعد تنطلق اليوم لأول مرة و"التعليم" تقدم نصائحها: لا ترد إذا وردتك مكالمة

قدمت مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات: حافظ على استقامة الظهر وهيئ المكان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1442 هـ، لأول مرة "عن بُعد"، حيث كانت وزارة التعليم والإدارات المختلفة قد أصدرت التعليمات المنظمة للاختبارات والدليل التفسيري لتقويم الطلاب والطالبات عن بُعد في جميع المدارس الحكومية والأهلية.

من جهتها، دعت وزارة التعليم عبر مجموعة من الإرشادات للطلاب والطالبات قبل وأثناء الاختبارات، الى الدخول بوقت مبكر على الأقل قبل 5 دقائق واتباع تعليمات الاختبار وإرشاداته الموضوعة من المعلم.

وقالت الوزارة: وفي حال واجهتك تحديات نأمل مشاركة المعلم لإيجاد حل لها وتقديم الدعم المناسب واقرأ السؤال بشكل جيد ولا تتردّد في سؤال المعلم عن أي فقرة برفع اليد أو عن طريق المحادثة وبعد الإجابة عن السؤال احرص بالضغط على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير إجابتك أثناء التنقل.

وتابعت: استخدم لغة عربية سليمة / إنجليزية أثناء الاجابة وسيغلق الاختبار بعد انتهاء الوقت المحدّد له، لذلك احرص على التركيز وإنهاء الاختبار قبل وقته.

واستطردت: في حال وردت مكالمة أثناء تأدية الاختبار لا تقلق لن ينقطع الاتصال بالاختبار، ولكن احرص على عدم الرد لتتمكن من الانتهاء من الإجابات في وقتها.

كما دعت الوزارة في نصائحها إلى المحافظة على استقامة الظهر وتهيئة مكان مناسب للاختبار وتجهيز الوسائل اللازمة.

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