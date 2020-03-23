نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول للحد من كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت، إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز.
الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول
ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول للحد من كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت، إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز.حظر التجول وزارة الشؤون البلدية والقروية
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الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجولعبدالله البرقاوي سبق 2020-03-23
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
12:48 PM
الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول
ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا
نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول للحد من كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى قطاع الأغذية (نقاط البيع) كالتموينات والسوبر ماركت، إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز.
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