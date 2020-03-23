نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار ‫منع التجول للحد من ‫كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى ‏قطاع الأغذية (نقاط البيع) ‏كالتموينات ‏والسوبر ماركت، ‏إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز.

الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول عبدالله البرقاوي سبق 2020-03-23 نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار ‫منع التجول للحد من ‫كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى ‏قطاع الأغذية (نقاط البيع) ‏كالتموينات ‏والسوبر ماركت، ‏إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441 12:48 PM

الشؤون البلدية توضّح الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار منع التجول ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا





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نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنفوغرافيك توضّح فيه الأنشطة المستثناة في قطاع الأغذية من قرار ‫منع التجول للحد من ‫كورونا؛ مبينة أن القرار استثنى ‏قطاع الأغذية (نقاط البيع) ‏كالتموينات ‏والسوبر ماركت، ‏إضافة لمحلات بيع الخضار، والدواجن، واللحوم، والمخابز.