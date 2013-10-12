شاهد.. أندية الطلبة في أستراليا تحتفل باليوم الوطني 89 وتخرج دفعة من المبتعثين

الثقافة السعودية تجذب الأستراليين والزوار خلال الاحتفال

نظم نادي الطلبة السعوديين في مدينة سيدني الأسترالية، احتفالاً بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة العربية السعودية، حضره المبتعثون السعوديون وعدد من الزوار الأستراليين.

واشتمل المعرض الذي أقامه النادي السعودي، على ركن تعريفي بالثقافة السعودية مثل القهوة العربية، وبعض الأكلات الشعبية والضيافة العربية بلمسات إبداعية، كما احتوى الركن على قسم خاص بالأطفال وكذلك العرضة السعودية، كما كان الخط العربي حاضراً وجاذباً للزوار، واحتوى الركن على قسم تعريفي بتقديم مواد أثرية من ثقافة المملكة، وإتاحة الفرصة للزوار بارتداء الزِّي السعودي.

بدوره أوضح رئيس نادي الطلبة السعوديين في سيدني، وائل الغامدي، أن هذه المناسبة الغالية هي فرصة للجميع لاستذكار الماضي الجميل والمستقبل المشرق الذي تنعم به بلادنا الغالية تحت قيادة حكمية وشعب طموح.

أما مشرف الفعالية محمد المطيري فقال: "النادي السعودي حرص على التعريف بما لدى شعب المملكة من ثقافة أصيلة، حيث كان هناك ركن خاص للاحتفال تم إعداده ليكون منطقة لتبادل الحوار مع الزوار والتعريف بثقافة المملكة".

وفي ولاية "كوينزلاند" حضر الوطن بكل تفاصيله في مدينة "برزبن" الأسترالية، حيث أقيم حفل تخرج طلاب وطالبات جامعات ولاية "كوينزلاند" 2019 الذي نظّمه نادي الطلبة السعوديين بحضور الملحق الثقافي هشام خداوردي، والمشرف على مكتب سفير خادم الحرمين في أستراليا فهد العديلي، ونائب رئيس جامعة "كوينزلاند" للتقنية، البروفيسور سكوت شيبارد، احتفاءً بتخريج أكثر 80 خريجاً وخريجة من مختلف الدرجات العلمية البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وبتخصصات مختلفة، شملت الإدارة والهندسة والعلوم الطبية وتكنولوجيا المعلومات والمحاسبة والزمالة الطبية.

كما اشتمل الحفل الخطابي على كلمة الملحق الثقافي بأستراليا هشام خداوردي، رفع فيه التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده، بمناسبة تخريج دفعة طموحة وجديدة من برنامج الابتعاث الخارجي.

وقال "خداوردي": "الوطن يفخر بهؤلاء الخريجين، وينتظرهم بكل شوق للإسهام في استكمال مسيرة البناء، في ظل قيادة حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وسمو ولي عهده الأمين".

وبعبارة "شكراً يا وطن"، بدأ الخريجون كلمتهم التي ألقاها نيابة عنهم، الخريج بدر العتيق، شكروا فيها الوطن الغالي نظير ما قدمه لهم خلال فترة الابتعاث، كما أكدوا على أنهم عازمون على نقل العلوم والمعارف التي اكتسبوها للوطن، بما يحقق استكمال المسيرة ويدعم توجهات القيادة الحكيمة.

وعرض أعضاء النادي السعودي في مدينة "بريزبن" فيلمًا قصيرًا، يحاكي حياة الطالب المبتعث في بلد الابتعاث، أعقبه رسائل من أهالي الخريجين والخريجات والتي لاقت استحسانهم، كما تم استعراض أنشطة النادي المنجزة خلال العام الحالي 2019م، ثم تلاها كلمات تحفيزية رائعة من المبتعث وافي عبدالله، لحياة ما بعد التخرج.



واختتم الحفل الخطابي بتكريم رعاة الحفل ورعاة النادي السعودي في مدينة "بريزبن"، ثم تكريم الخريجين والخريجات؛ حيث تسلموا شهادات الشكر والتقدير، معبرين عن سعادتهم الغامرة بهذا التكريم.

وحضر الحفل مجموعة من أهالي الخريجين والخريجات، حيث عبروا عن سرورهم بهذه المناسبة السعيدة، فيما شكر رئيس النادي السعودي في مدينة "بريزبن" سلطان الصالح، المشاركين على نجاح هذا الاحتفال.