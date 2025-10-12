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"الصحة الإماراتية" توافق على المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

ضد فيروس كورونا المستجد

وافقت وزارة الصحة الإماراتية على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارات.

فيروس كورونا الجديد

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"الصحة الإماراتية" توافق على المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V" الروسي
سبق

وافقت وزارة الصحة الإماراتية على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارات.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
05:19 PM

"الصحة الإماراتية" توافق على المرحلة الثالثة من تجارب لقاح "سبوتنيك-V" الروسي

ضد فيروس كورونا المستجد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت وزارة الصحة الإماراتية على بدء المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك-V" الروسي ضد فيروس كورونا المستجد في الإمارات.

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