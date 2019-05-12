سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة أمس، سيارة إسعاف مجهزة بكامل معداتها إلى المستشفى السعودي بحيران، ضمن دعم البرنامج للقطاع الصحي إلى جانب النزول الميداني في زيارات تفقدية لمشاريع سابقة تخدم أكثر من 1000 مستفيد، وذلك لمتابعة مستجداتها في المحافظة. وجاء المشروع الصحي بعد دراسة احتياج المحافظة من الخدمات الضرورية، والتي تم تقسيمها وفقاً للأهمية والأولوية بالتنسيق مع السلطة المحلية، حيث استلزمت التحديات التي تواجهها الصحة العالمية في الوقت الراهن دعم المستشفى السعودي بحيران، والذي يخدم 23 ألف شخص. وجرى توقيع مواثيق استلام السلطة المحلية بالمحافظة في المستشفى السعودي بحيران، وذلك بحضور وكيل المحافظة ناصر دعقين، ووكيل محافظة حجة لشؤون تهامة محمد صبار، ومدير مديرية ميدي علي سراج، ومدير مديرية حيران حمد ربيع، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حجة المهندس أحمد مدخلي. وتتمتع سيارة الإسعاف المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بأحدث المواصفات، حيث تتوفر فيها جميع المعدات التي تسهل وتسرع الوصول إلى العناية الطبية المستعجلة، مما يسهم في حماية المرضى في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تستدعي الرفع من كفاءة وسلامة الخدمات الصحية. وتضمنت أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة زيارات ميدانية، حرص مختصو البرنامج من خلالها على التحقق من أثر تفشي جائحة كورونا وعدم تأثر سير الأعمال في المشاريع الجارية، وشملت المشاريع التعليمية السابقة التي بدأ العمل عليها، وتشمل مدارس مكونة من طابقين يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تجهيزها بكامل مشتملاتها، وهي: مشروع إنشاء مدرسة الملك فيصل بن عبد العزيز التي تتكون من 12 فصلاً دراسياً في حيران، والتي ستستقبل أكثر من 600 طالب وطالبة، ومشروع إنشاء مدرسة علي بن أبي طالب المكونة من 9 فصول في ميدي، التي ستخدم ما يزيد عن 400 طالب وطالبة، وذلك للإشراف على آخر تطورات الأعمال، والتأكد من امتثال المشاريع إلى المستوى النموذجي الذي يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تحقيقه في مشاريعه التعليمية، توفيراً لفرص التعليم الجيد لأبناء محافظة حجة من بنات وبنين.

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يدعم القطاع الصحي بحجة بسيارة إسعاف حديثة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-12 سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة أمس، سيارة إسعاف مجهزة بكامل معداتها إلى المستشفى السعودي بحيران، ضمن دعم البرنامج للقطاع الصحي إلى جانب النزول الميداني في زيارات تفقدية لمشاريع سابقة تخدم أكثر من 1000 مستفيد، وذلك لمتابعة مستجداتها في المحافظة.

وجاء المشروع الصحي بعد دراسة احتياج المحافظة من الخدمات الضرورية، والتي تم تقسيمها وفقاً للأهمية والأولوية بالتنسيق مع السلطة المحلية، حيث استلزمت التحديات التي تواجهها الصحة العالمية في الوقت الراهن دعم المستشفى السعودي بحيران، والذي يخدم 23 ألف شخص.

وجرى توقيع مواثيق استلام السلطة المحلية بالمحافظة في المستشفى السعودي بحيران، وذلك بحضور وكيل المحافظة ناصر دعقين، ووكيل محافظة حجة لشؤون تهامة محمد صبار، ومدير مديرية ميدي علي سراج، ومدير مديرية حيران حمد ربيع، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حجة المهندس أحمد مدخلي.

وتتمتع سيارة الإسعاف المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بأحدث المواصفات، حيث تتوفر فيها جميع المعدات التي تسهل وتسرع الوصول إلى العناية الطبية المستعجلة، مما يسهم في حماية المرضى في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تستدعي الرفع من كفاءة وسلامة الخدمات الصحية.

وتضمنت أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة زيارات ميدانية، حرص مختصو البرنامج من خلالها على التحقق من أثر تفشي جائحة كورونا وعدم تأثر سير الأعمال في المشاريع الجارية، وشملت المشاريع التعليمية السابقة التي بدأ العمل عليها، وتشمل مدارس مكونة من طابقين يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تجهيزها بكامل مشتملاتها، وهي: مشروع إنشاء مدرسة الملك فيصل بن عبد العزيز التي تتكون من 12 فصلاً دراسياً في حيران، والتي ستستقبل أكثر من 600 طالب وطالبة، ومشروع إنشاء مدرسة علي بن أبي طالب المكونة من 9 فصول في ميدي، التي ستخدم ما يزيد عن 400 طالب وطالبة، وذلك للإشراف على آخر تطورات الأعمال، والتأكد من امتثال المشاريع إلى المستوى النموذجي الذي يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تحقيقه في مشاريعه التعليمية، توفيراً لفرص التعليم الجيد لأبناء محافظة حجة من بنات وبنين.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441 06:26 PM

البرنامج السعودي لإعمار اليمن يدعم القطاع الصحي بحجة بسيارة إسعاف حديثة مما يسهم في حماية المرضى في ظل الظروف الصعبة التي تستدعي رفع كفاءة الخدمات





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سلم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة أمس، سيارة إسعاف مجهزة بكامل معداتها إلى المستشفى السعودي بحيران، ضمن دعم البرنامج للقطاع الصحي إلى جانب النزول الميداني في زيارات تفقدية لمشاريع سابقة تخدم أكثر من 1000 مستفيد، وذلك لمتابعة مستجداتها في المحافظة.

وجاء المشروع الصحي بعد دراسة احتياج المحافظة من الخدمات الضرورية، والتي تم تقسيمها وفقاً للأهمية والأولوية بالتنسيق مع السلطة المحلية، حيث استلزمت التحديات التي تواجهها الصحة العالمية في الوقت الراهن دعم المستشفى السعودي بحيران، والذي يخدم 23 ألف شخص.

وجرى توقيع مواثيق استلام السلطة المحلية بالمحافظة في المستشفى السعودي بحيران، وذلك بحضور وكيل المحافظة ناصر دعقين، ووكيل محافظة حجة لشؤون تهامة محمد صبار، ومدير مديرية ميدي علي سراج، ومدير مديرية حيران حمد ربيع، ومدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في حجة المهندس أحمد مدخلي.

وتتمتع سيارة الإسعاف المقدمة من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بأحدث المواصفات، حيث تتوفر فيها جميع المعدات التي تسهل وتسرع الوصول إلى العناية الطبية المستعجلة، مما يسهم في حماية المرضى في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تستدعي الرفع من كفاءة وسلامة الخدمات الصحية.

وتضمنت أعمال البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة حجة زيارات ميدانية، حرص مختصو البرنامج من خلالها على التحقق من أثر تفشي جائحة كورونا وعدم تأثر سير الأعمال في المشاريع الجارية، وشملت المشاريع التعليمية السابقة التي بدأ العمل عليها، وتشمل مدارس مكونة من طابقين يعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تجهيزها بكامل مشتملاتها، وهي: مشروع إنشاء مدرسة الملك فيصل بن عبد العزيز التي تتكون من 12 فصلاً دراسياً في حيران، والتي ستستقبل أكثر من 600 طالب وطالبة، ومشروع إنشاء مدرسة علي بن أبي طالب المكونة من 9 فصول في ميدي، التي ستخدم ما يزيد عن 400 طالب وطالبة، وذلك للإشراف على آخر تطورات الأعمال، والتأكد من امتثال المشاريع إلى المستوى النموذجي الذي يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى تحقيقه في مشاريعه التعليمية، توفيراً لفرص التعليم الجيد لأبناء محافظة حجة من بنات وبنين.