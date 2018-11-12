"سار": لم تتأثر حركة قطارات الركاب والشحن بأمطار القريات الغزيرة
قالت: تعرّض جزء من الخط الحديدي خارج الخدمة للأضرار نتيجة السيول
قالت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار": إنه نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول على محافظة القريات، تعرّض جزء من الخط الحديدي (خارج الخدمة) لبعض الأضرار؛ نتيجة جرف السيول لأجزاء من ردمية الخط.
وأضافت: ولم ينتج عن ذلك -ولله الحمد- أي تأثير على حركة قطارات الركاب والشحن.
"سار": لم تتأثر حركة قطارات الركاب والشحن بأمطار القريات الغزيرة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-11-12
قالت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار": إنه نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول على محافظة القريات، تعرّض جزء من الخط الحديدي (خارج الخدمة) لبعض الأضرار؛ نتيجة جرف السيول لأجزاء من ردمية الخط.
وأضافت: ولم ينتج عن ذلك -ولله الحمد- أي تأثير على حركة قطارات الركاب والشحن.
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
09:01 AM
"سار": لم تتأثر حركة قطارات الركاب والشحن بأمطار القريات الغزيرة
قالت: تعرّض جزء من الخط الحديدي خارج الخدمة للأضرار نتيجة السيول
قالت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار": إنه نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول على محافظة القريات، تعرّض جزء من الخط الحديدي (خارج الخدمة) لبعض الأضرار؛ نتيجة جرف السيول لأجزاء من ردمية الخط.
وأضافت: ولم ينتج عن ذلك -ولله الحمد- أي تأثير على حركة قطارات الركاب والشحن.