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معهد إعداد القادة يمنح 30 مدرباً سعودياً فرصة المعايشة مع منتخب إيطاليا

أعلن معهد إعداد القادة عن برنامج معايشة لـ 30 مدرباً سعودياً مع مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني خلال المعسكرات القادمة للمنتخب الإيطالي وذلك على هامش لقائه بالمدربين السعوديين في مدينة الرياض.

ويهدف معهد إعداد القادة لنقل الخبرات العالمية والتجارب الفنية التي يتمتع بها مانشيني، إلى المدربين السعوديين، في سبيل الاستفادة من الكفاءات التدريبية تنفيذاً لبرامج المعهد التطويرية تمهيداً لتهيئة الكوادر الوطنية.

ويعد مانشيني، المولود في مقاطعة أنكونا، 1964، أحد أبرز المدربين في العالم بعد قيادته أندية أوروبية عريقة أبرزها لاتسيو وفورنتينا وانتر ميلان في إيطاليا ومانشستر سيتي في إنجلترا وعدد من التجارب الكبيرة في مسيرته التدريبية قبل أن يستقر مدرباً للمنتخب الإيطالي في الوقت الحالي.

معهد إعداد القادة المنتخب الإيطالي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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معهد إعداد القادة يمنح 30 مدرباً سعودياً فرصة المعايشة مع منتخب إيطاليا
سبق

أعلن معهد إعداد القادة عن برنامج معايشة لـ 30 مدرباً سعودياً مع مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني خلال المعسكرات القادمة للمنتخب الإيطالي وذلك على هامش لقائه بالمدربين السعوديين في مدينة الرياض.

ويهدف معهد إعداد القادة لنقل الخبرات العالمية والتجارب الفنية التي يتمتع بها مانشيني، إلى المدربين السعوديين، في سبيل الاستفادة من الكفاءات التدريبية تنفيذاً لبرامج المعهد التطويرية تمهيداً لتهيئة الكوادر الوطنية.

ويعد مانشيني، المولود في مقاطعة أنكونا، 1964، أحد أبرز المدربين في العالم بعد قيادته أندية أوروبية عريقة أبرزها لاتسيو وفورنتينا وانتر ميلان في إيطاليا ومانشستر سيتي في إنجلترا وعدد من التجارب الكبيرة في مسيرته التدريبية قبل أن يستقر مدرباً للمنتخب الإيطالي في الوقت الحالي.

20 ديسمبر 2019 - 23 ربيع الآخر 1441
08:48 PM

معهد إعداد القادة يمنح 30 مدرباً سعودياً فرصة المعايشة مع منتخب إيطاليا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن معهد إعداد القادة عن برنامج معايشة لـ 30 مدرباً سعودياً مع مدرب المنتخب الإيطالي روبيرتو مانشيني خلال المعسكرات القادمة للمنتخب الإيطالي وذلك على هامش لقائه بالمدربين السعوديين في مدينة الرياض.

ويهدف معهد إعداد القادة لنقل الخبرات العالمية والتجارب الفنية التي يتمتع بها مانشيني، إلى المدربين السعوديين، في سبيل الاستفادة من الكفاءات التدريبية تنفيذاً لبرامج المعهد التطويرية تمهيداً لتهيئة الكوادر الوطنية.

ويعد مانشيني، المولود في مقاطعة أنكونا، 1964، أحد أبرز المدربين في العالم بعد قيادته أندية أوروبية عريقة أبرزها لاتسيو وفورنتينا وانتر ميلان في إيطاليا ومانشستر سيتي في إنجلترا وعدد من التجارب الكبيرة في مسيرته التدريبية قبل أن يستقر مدرباً للمنتخب الإيطالي في الوقت الحالي.

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