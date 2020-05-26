بالفيديو .." آل الشيخ": وجهنا الأئمة بتوعية المصلين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية

أوضح أنه سيكون هناك أولاً حضور الوزير والوكلاء ومديري الإدارات

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أنه تم توجيه الأئمة بتوعية المصلين بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية التي وجهت بها وزارة الصحة.

وأضاف الوزير آل الشيخ أن كل التوقعات التي يتوقعها المواطن والمقيم حول الإجراءات الاحترازية، عقب رفع إيقاف صلاة الجمعة والجماعة، تم تدارسها وأخذ الإجراءات المناسبة التي تُسهم في الحد من انتشار الفيروس، مؤكدًا في هذا الصدد أهمية تعاون الجميع لإنجاحها.

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج الراصد بقناة الإخبارية عن ضوابط عودة الصلوات في المساجد والإجراءات المتبعة في ذلك، حيث استهل حديثه قائلاً: أهنئ نفسي وأهنئكم بما سمعناه اليوم من الأمر السامي الكريم بإعادة فتح بيوت الله للرواد المصلين لهذه المساجد ولاشك أن ما قدمه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين خلال الفترة التي توقفت فيها الصلاة في المساجد من عناية واهتمام كبير جدًا بالمواطنين وحرصًا على حياتهم وصحتهم.

وأشار إلى أنه منذ صدور الأمر السامي بفتح المساجد وجهنا بفتح المساجد قبل الأذان بخمس عشرة دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشر دقائق والإبقاء على مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لمدة عشر دقائق فقط فتح النوافذ واشراع الأبواب منذ دخول الوقت حتى نهاية الصلاة رفع المصاحف والكتب الموجودة بالمساجد وإبعادها عن الناس حتى لا تكون بمتناول أحد حرصًا على عدم نقل العدوى بين المصلين وإلزام المصلين على ترك مسافة بين كل مصلٍ بمقدار مترين، ترك فراغ بمقدار صف لكل صفين، إغلاق جميع برادات وثلاجات المياه، عدم السماح بتوزيع المياه والمأكولات والطيب والسواك ، إغلاق دورات المياه ، الإبقاء على تعليق الدروس العلمية والبرامج الدعوية والمحاضرات، وحلقات تحفيظ القرآن في المساجد حتى إشعار آخر.

وتابع : أما ما يتعلق بصلاة الجمعة وجهنا بما يلي إقامة صلاة الجمعة بالمساجد القريبة من الجوامع المزدحمة بالمصلين والمهيئة لإقامة صلاة الجمعة فيها حسب التعليمات المبلغة سابقًا، أيضا سيكون الأذان الأول قبل دخول وقت الصلاة بعشرين دقيقة فتح الجوامع قبل الصلاة بعشرين دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز الصلاة مع الخطبة مدة خمس عشرة دقيقة، أيضًا سيتم إعداد خطب يلتزم بها أئمة المساجد ويختارون ما يرونه مناسبًا لهم وستكون متوفرة ببوابة الوزارة الإلكترونية.

وبخصوص حضور الموظفين للوزارة أوضح الوزير آل الشيخ أنه سيكون هناك أولاً حضور الوزير والوكلاء ومديري الإدارات وكل منهم يختار مجموعة لا تتجاوز 30 بالمائة يحضرون بالوقت الذي يوجدون فيه وفي فترة أخرى يحضر المساعدون مع الفترة الأخرى، مشيرًا إلى أن الوزارة ولله الحمد خلال هذه الفترة تعمل ولكن هذا تنظيم وحرص على الترشيد المالي وتيسير للعمل.