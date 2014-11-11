النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. "الفلك الدولي" يرصد من أبوظبي عبور عطارد أمام قرص الشمس

استمر حوالي خمس ساعات ونصف.. وفي ظاهرة تحدث 13 مرة في القرن

رصد مركز الفلك الدولي اليوم عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، وتحديداً من كورنيش مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزود مركز الفلك الدولي "سبق" ببعض الصور للعبور كما ظهرت من مدينة أبوظبي موقع الرصد، كما قام المركز بنقل الحدث على قناته على اليوتيوب على العنوان: https://youtu.be/ZNsOOFm1A6E وتم التواصل مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لنقل الحدث مباشرة على قناة الوكالة.

وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أوضح لـ "سبق" أن العبور بدأ الساعة 12:35 صباحاً بتوقيت غرينتش، ووصل إلى الذروة الساعة 03:20 عصراً بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 06:04 مساءً بتوقيت غرينتش؛ لتكون مدة العبور خمس ساعات ونصفاً، مشيراً إلى أن كوكب عطارد عبارة عن قرص وليس نقطة، فإن قرص كوكب عطارد في هذا العبور يحتاج إلى دقيقة و41 ثانية ليدخل أو يخرج من الشمس كاملاً.

وأضاف: لا يحدث العبور إلا لكوكبَي الزهرة وعطارد فقط، ويحدث العبور عندما يمر الكوكب بين الأرض والشمس ويكون على نفس مستوى دوران الأرض حول الشمس، وعندها يبدو الكوكب كقرص أسود صغير أمام قرص الشمس.

ولفت إلى أن آخر عبور لكوكب عطارد كان يوم 9 مايو 2016 وسيكون المقبل -بمشيئة الله- يوم 13 نوفمبر 2032، وبشكلٍ عام يحدث عبور عطارد 13 مرة في القرن.

مركز الفلك الدولي عطارد أبوظبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. "الفلك الدولي" يرصد من أبوظبي عبور عطارد أمام قرص الشمس
سبق

رصد مركز الفلك الدولي اليوم عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، وتحديداً من كورنيش مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزود مركز الفلك الدولي "سبق" ببعض الصور للعبور كما ظهرت من مدينة أبوظبي موقع الرصد، كما قام المركز بنقل الحدث على قناته على اليوتيوب على العنوان: https://youtu.be/ZNsOOFm1A6E وتم التواصل مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لنقل الحدث مباشرة على قناة الوكالة.

وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أوضح لـ "سبق" أن العبور بدأ الساعة 12:35 صباحاً بتوقيت غرينتش، ووصل إلى الذروة الساعة 03:20 عصراً بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 06:04 مساءً بتوقيت غرينتش؛ لتكون مدة العبور خمس ساعات ونصفاً، مشيراً إلى أن كوكب عطارد عبارة عن قرص وليس نقطة، فإن قرص كوكب عطارد في هذا العبور يحتاج إلى دقيقة و41 ثانية ليدخل أو يخرج من الشمس كاملاً.

وأضاف: لا يحدث العبور إلا لكوكبَي الزهرة وعطارد فقط، ويحدث العبور عندما يمر الكوكب بين الأرض والشمس ويكون على نفس مستوى دوران الأرض حول الشمس، وعندها يبدو الكوكب كقرص أسود صغير أمام قرص الشمس.

ولفت إلى أن آخر عبور لكوكب عطارد كان يوم 9 مايو 2016 وسيكون المقبل -بمشيئة الله- يوم 13 نوفمبر 2032، وبشكلٍ عام يحدث عبور عطارد 13 مرة في القرن.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:47 PM

بالصور.. "الفلك الدولي" يرصد من أبوظبي عبور عطارد أمام قرص الشمس

استمر حوالي خمس ساعات ونصف.. وفي ظاهرة تحدث 13 مرة في القرن

A A A
فهد العتيبي - الرياض
2
1,818

رصد مركز الفلك الدولي اليوم عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، وتحديداً من كورنيش مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزود مركز الفلك الدولي "سبق" ببعض الصور للعبور كما ظهرت من مدينة أبوظبي موقع الرصد، كما قام المركز بنقل الحدث على قناته على اليوتيوب على العنوان: https://youtu.be/ZNsOOFm1A6E وتم التواصل مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لنقل الحدث مباشرة على قناة الوكالة.

وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أوضح لـ "سبق" أن العبور بدأ الساعة 12:35 صباحاً بتوقيت غرينتش، ووصل إلى الذروة الساعة 03:20 عصراً بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 06:04 مساءً بتوقيت غرينتش؛ لتكون مدة العبور خمس ساعات ونصفاً، مشيراً إلى أن كوكب عطارد عبارة عن قرص وليس نقطة، فإن قرص كوكب عطارد في هذا العبور يحتاج إلى دقيقة و41 ثانية ليدخل أو يخرج من الشمس كاملاً.

وأضاف: لا يحدث العبور إلا لكوكبَي الزهرة وعطارد فقط، ويحدث العبور عندما يمر الكوكب بين الأرض والشمس ويكون على نفس مستوى دوران الأرض حول الشمس، وعندها يبدو الكوكب كقرص أسود صغير أمام قرص الشمس.

ولفت إلى أن آخر عبور لكوكب عطارد كان يوم 9 مايو 2016 وسيكون المقبل -بمشيئة الله- يوم 13 نوفمبر 2032، وبشكلٍ عام يحدث عبور عطارد 13 مرة في القرن.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,165
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,179
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,554
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,843

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي
الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

الذكاء الإعلامي.. كيف يُصنع؟

سارة عفتان
نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

نظام الجامعات الجديد وآفاق الاستثمار والريادة

حواء القرني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة