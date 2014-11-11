وزود مركز الفلك الدولي "سبق" ببعض الصور للعبور كما ظهرت من مدينة أبوظبي موقع الرصد، كما قام المركز بنقل الحدث على قناته على اليوتيوب على العنوان: https://youtu.be/ZNsOOFm1A6E وتم التواصل مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لنقل الحدث مباشرة على قناة الوكالة. وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أوضح لـ "سبق" أن العبور بدأ الساعة 12:35 صباحاً بتوقيت غرينتش، ووصل إلى الذروة الساعة 03:20 عصراً بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 06:04 مساءً بتوقيت غرينتش؛ لتكون مدة العبور خمس ساعات ونصفاً، مشيراً إلى أن كوكب عطارد عبارة عن قرص وليس نقطة، فإن قرص كوكب عطارد في هذا العبور يحتاج إلى دقيقة و41 ثانية ليدخل أو يخرج من الشمس كاملاً. وأضاف: لا يحدث العبور إلا لكوكبَي الزهرة وعطارد فقط، ويحدث العبور عندما يمر الكوكب بين الأرض والشمس ويكون على نفس مستوى دوران الأرض حول الشمس، وعندها يبدو الكوكب كقرص أسود صغير أمام قرص الشمس. ولفت إلى أن آخر عبور لكوكب عطارد كان يوم 9 مايو 2016 وسيكون المقبل -بمشيئة الله- يوم 13 نوفمبر 2032، وبشكلٍ عام يحدث عبور عطارد 13 مرة في القرن.

بالصور.. "الفلك الدولي" يرصد من أبوظبي عبور عطارد أمام قرص الشمس فهد العتيبي سبق 2019-11-11 رصد مركز الفلك الدولي اليوم عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، وتحديداً من كورنيش مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وزود مركز الفلك الدولي "سبق" ببعض الصور للعبور كما ظهرت من مدينة أبوظبي موقع الرصد، كما قام المركز بنقل الحدث على قناته على اليوتيوب على العنوان: https://youtu.be/ZNsOOFm1A6E وتم التواصل مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لنقل الحدث مباشرة على قناة الوكالة.



وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أوضح لـ "سبق" أن العبور بدأ الساعة 12:35 صباحاً بتوقيت غرينتش، ووصل إلى الذروة الساعة 03:20 عصراً بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 06:04 مساءً بتوقيت غرينتش؛ لتكون مدة العبور خمس ساعات ونصفاً، مشيراً إلى أن كوكب عطارد عبارة عن قرص وليس نقطة، فإن قرص كوكب عطارد في هذا العبور يحتاج إلى دقيقة و41 ثانية ليدخل أو يخرج من الشمس كاملاً.



وأضاف: لا يحدث العبور إلا لكوكبَي الزهرة وعطارد فقط، ويحدث العبور عندما يمر الكوكب بين الأرض والشمس ويكون على نفس مستوى دوران الأرض حول الشمس، وعندها يبدو الكوكب كقرص أسود صغير أمام قرص الشمس.



ولفت إلى أن آخر عبور لكوكب عطارد كان يوم 9 مايو 2016 وسيكون المقبل -بمشيئة الله- يوم 13 نوفمبر 2032، وبشكلٍ عام يحدث عبور عطارد 13 مرة في القرن.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441 08:47 PM

بالصور.. "الفلك الدولي" يرصد من أبوظبي عبور عطارد أمام قرص الشمس استمر حوالي خمس ساعات ونصف.. وفي ظاهرة تحدث 13 مرة في القرن





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رصد مركز الفلك الدولي اليوم عبور كوكب عطارد أمام قرص الشمس، وتحديداً من كورنيش مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وزود مركز الفلك الدولي "سبق" ببعض الصور للعبور كما ظهرت من مدينة أبوظبي موقع الرصد، كما قام المركز بنقل الحدث على قناته على اليوتيوب على العنوان: https://youtu.be/ZNsOOFm1A6E وتم التواصل مع وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لنقل الحدث مباشرة على قناة الوكالة.



وكان مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة قد أوضح لـ "سبق" أن العبور بدأ الساعة 12:35 صباحاً بتوقيت غرينتش، ووصل إلى الذروة الساعة 03:20 عصراً بتوقيت غرينتش، وسينتهي الساعة 06:04 مساءً بتوقيت غرينتش؛ لتكون مدة العبور خمس ساعات ونصفاً، مشيراً إلى أن كوكب عطارد عبارة عن قرص وليس نقطة، فإن قرص كوكب عطارد في هذا العبور يحتاج إلى دقيقة و41 ثانية ليدخل أو يخرج من الشمس كاملاً.



وأضاف: لا يحدث العبور إلا لكوكبَي الزهرة وعطارد فقط، ويحدث العبور عندما يمر الكوكب بين الأرض والشمس ويكون على نفس مستوى دوران الأرض حول الشمس، وعندها يبدو الكوكب كقرص أسود صغير أمام قرص الشمس.



ولفت إلى أن آخر عبور لكوكب عطارد كان يوم 9 مايو 2016 وسيكون المقبل -بمشيئة الله- يوم 13 نوفمبر 2032، وبشكلٍ عام يحدث عبور عطارد 13 مرة في القرن.