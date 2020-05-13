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الطائف.. "البلدية النسائية" تغلق محلين لم يوفرا المعقمات والكمامات للعاملات والمتسوقات

"هنوف البقمي": الجولات مستمرة على كافة المحلات النسائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا "

أغلقت "البلدية النسائية" بأمانة محافظة الطائف في جولة لمراقبات البلدية اليوم، محلين مخالفين داخل أحد المولات، لم يلتزما بالاشتراطات والاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من حيث عدم توفير المعقمات، والكمامات، للعاملات بالمحلين، كذلك للمتسوقات.

وقالت رئيسة البلدية النسائية بأمانة محافظة الطائف المهندسة هنوف البقمي لـ"سبق" بأن الجولات مستمرة على كافة المحلات النسائية ضمن التأنيث، ومعرفة مدى تطبيقها للاحترازات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك تطبيقها للتعليمات.

وأشارت إلى أن العقوبات التي ستُفرض على المخالفين وفقاً للوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيدةً بجهود مراقبات البلدية وتعاملهن من حيث متابعة تطبيق الأنظمة.

أمانة محافظة الطائف البلدية النسائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف.. "البلدية النسائية" تغلق محلين لم يوفرا المعقمات والكمامات للعاملات والمتسوقات
سبق

أغلقت "البلدية النسائية" بأمانة محافظة الطائف في جولة لمراقبات البلدية اليوم، محلين مخالفين داخل أحد المولات، لم يلتزما بالاشتراطات والاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من حيث عدم توفير المعقمات، والكمامات، للعاملات بالمحلين، كذلك للمتسوقات.

وقالت رئيسة البلدية النسائية بأمانة محافظة الطائف المهندسة هنوف البقمي لـ"سبق" بأن الجولات مستمرة على كافة المحلات النسائية ضمن التأنيث، ومعرفة مدى تطبيقها للاحترازات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك تطبيقها للتعليمات.

وأشارت إلى أن العقوبات التي ستُفرض على المخالفين وفقاً للوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيدةً بجهود مراقبات البلدية وتعاملهن من حيث متابعة تطبيق الأنظمة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
07:04 PM

الطائف.. "البلدية النسائية" تغلق محلين لم يوفرا المعقمات والكمامات للعاملات والمتسوقات

"هنوف البقمي": الجولات مستمرة على كافة المحلات النسائية لمواجهة انتشار فيروس "كورونا "

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فهد العتيبي - الطائف
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أغلقت "البلدية النسائية" بأمانة محافظة الطائف في جولة لمراقبات البلدية اليوم، محلين مخالفين داخل أحد المولات، لم يلتزما بالاشتراطات والاحترازات الصحية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك من حيث عدم توفير المعقمات، والكمامات، للعاملات بالمحلين، كذلك للمتسوقات.

وقالت رئيسة البلدية النسائية بأمانة محافظة الطائف المهندسة هنوف البقمي لـ"سبق" بأن الجولات مستمرة على كافة المحلات النسائية ضمن التأنيث، ومعرفة مدى تطبيقها للاحترازات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا، كذلك تطبيقها للتعليمات.

وأشارت إلى أن العقوبات التي ستُفرض على المخالفين وفقاً للوائح الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيدةً بجهود مراقبات البلدية وتعاملهن من حيث متابعة تطبيق الأنظمة.

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