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حالة تستمر حتى السابعة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظتيْ تيماء وحقل

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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حالة تستمر حتى السابعة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك
سبق

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
11:37 AM

حالة تستمر حتى السابعة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظتيْ تيماء وحقل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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