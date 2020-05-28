حالة تستمر حتى السابعة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.حالة الطقس الأرصاد
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.
وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.