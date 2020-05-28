وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.

حالة تستمر حتى السابعة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-28 نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل. وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441 11:37 AM

حالة تستمر حتى السابعة.. رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظتيْ تيماء وحقل





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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة تبوك، تشمل مدينة تبوك ومحافظتي تيماء وحقل.

وأشارت إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.