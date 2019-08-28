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"موهبة" تعلن تمديد التسجيل في مسابقة موهوب .. 5 تخصصات في الانتظار

قالت: نظراً للإقبال الكبير من الطلاب والطالبات مدّدناها إلى الأحد 15 سبتمبر

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، للطلاب والطالبات من الصف السادس حتى الصف الأول الثانوي ممن لديهم شغف بتخصصات العلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية تمديد فترة التسجيل في مسابقة موهوب حتى يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 من خلال الرابط https://mawhiba.sa/Mawhoob.

وقالت "موهبة" إن ذلك جاء نظراً للإقبال الكبير على مسابقة "موهوب"؛ داعية الطلاب والطالبات، إلى سرعة التسجيل في المسابقة، التي تضع الموهوب على أول الطريق لتمثيل الوطن في المسابقات الإقليمية والدولية، حيث يتم إلحاق المرشحين ببرامج وملتقيات تدريبية متخصصة تُقام بمدن محدّدة، لإعدادهم وتأهيلهم لهذه المشاركات، علماً بأن تحقيق أيّ إنجاز في المسابقات الإقليمية والدولية يؤهل الطلاب للفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين.

تُقام مسابقة موهوب على مرحلتين: المرحلة الأولى إلكترونية من خلال اختبار الكيمياء والفيزياء والأحياء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر المقبل، واختبار الرياضيات والمعلوماتية والعلوم يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م‏، وسيكون ظهور نتائج اختبار المرحلة الأولى يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر.

وستكون المرحلة الثانية عبارة عن اختبارات تحريرية تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 سيتم تنفيذها مع إدارات التعليم، وتعلن نتائجها يوم الأحد 3 نوفمبر 2019م‏.

تأتي المسابقة امتداداً للأعمال والمبادرات المشتركة بين "موهبة" ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في مناطق المملكة كافة. وشارك بعض موهوبي الوطن المتأهلين من مسابقة موهوب في نسخها السابقة، في المسابقات العلمية والأولمبياد الدولية في عام 2019، حيث حصدت المملكة 32 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية وشهادة تقدير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موهبة" تعلن تمديد التسجيل في مسابقة موهوب .. 5 تخصصات في الانتظار
سبق

أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، للطلاب والطالبات من الصف السادس حتى الصف الأول الثانوي ممن لديهم شغف بتخصصات العلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية تمديد فترة التسجيل في مسابقة موهوب حتى يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 من خلال الرابط https://mawhiba.sa/Mawhoob.

وقالت "موهبة" إن ذلك جاء نظراً للإقبال الكبير على مسابقة "موهوب"؛ داعية الطلاب والطالبات، إلى سرعة التسجيل في المسابقة، التي تضع الموهوب على أول الطريق لتمثيل الوطن في المسابقات الإقليمية والدولية، حيث يتم إلحاق المرشحين ببرامج وملتقيات تدريبية متخصصة تُقام بمدن محدّدة، لإعدادهم وتأهيلهم لهذه المشاركات، علماً بأن تحقيق أيّ إنجاز في المسابقات الإقليمية والدولية يؤهل الطلاب للفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين.

تُقام مسابقة موهوب على مرحلتين: المرحلة الأولى إلكترونية من خلال اختبار الكيمياء والفيزياء والأحياء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر المقبل، واختبار الرياضيات والمعلوماتية والعلوم يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م‏، وسيكون ظهور نتائج اختبار المرحلة الأولى يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر.

وستكون المرحلة الثانية عبارة عن اختبارات تحريرية تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 سيتم تنفيذها مع إدارات التعليم، وتعلن نتائجها يوم الأحد 3 نوفمبر 2019م‏.

تأتي المسابقة امتداداً للأعمال والمبادرات المشتركة بين "موهبة" ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في مناطق المملكة كافة. وشارك بعض موهوبي الوطن المتأهلين من مسابقة موهوب في نسخها السابقة، في المسابقات العلمية والأولمبياد الدولية في عام 2019، حيث حصدت المملكة 32 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية وشهادة تقدير.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
11:58 AM

"موهبة" تعلن تمديد التسجيل في مسابقة موهوب .. 5 تخصصات في الانتظار

قالت: نظراً للإقبال الكبير من الطلاب والطالبات مدّدناها إلى الأحد 15 سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، للطلاب والطالبات من الصف السادس حتى الصف الأول الثانوي ممن لديهم شغف بتخصصات العلوم والفيزياء والأحياء والكيمياء والرياضيات والمعلوماتية تمديد فترة التسجيل في مسابقة موهوب حتى يوم الأحد 15 سبتمبر 2019 من خلال الرابط https://mawhiba.sa/Mawhoob.

وقالت "موهبة" إن ذلك جاء نظراً للإقبال الكبير على مسابقة "موهوب"؛ داعية الطلاب والطالبات، إلى سرعة التسجيل في المسابقة، التي تضع الموهوب على أول الطريق لتمثيل الوطن في المسابقات الإقليمية والدولية، حيث يتم إلحاق المرشحين ببرامج وملتقيات تدريبية متخصصة تُقام بمدن محدّدة، لإعدادهم وتأهيلهم لهذه المشاركات، علماً بأن تحقيق أيّ إنجاز في المسابقات الإقليمية والدولية يؤهل الطلاب للفوز بجائزة خادم الحرمين الشريفين للمخترعين والموهوبين.

تُقام مسابقة موهوب على مرحلتين: المرحلة الأولى إلكترونية من خلال اختبار الكيمياء والفيزياء والأحياء يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر المقبل، واختبار الرياضيات والمعلوماتية والعلوم يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر 2019م‏، وسيكون ظهور نتائج اختبار المرحلة الأولى يوم الإثنين الموافق 30 سبتمبر.

وستكون المرحلة الثانية عبارة عن اختبارات تحريرية تُعقد يوم الثلاثاء الموافق 15 أكتوبر 2019 سيتم تنفيذها مع إدارات التعليم، وتعلن نتائجها يوم الأحد 3 نوفمبر 2019م‏.

تأتي المسابقة امتداداً للأعمال والمبادرات المشتركة بين "موهبة" ووزارة التعليم، في إطار سعيهما لاكتشاف ودعم ورعاية الموهوبين والمبدعين في مناطق المملكة كافة. وشارك بعض موهوبي الوطن المتأهلين من مسابقة موهوب في نسخها السابقة، في المسابقات العلمية والأولمبياد الدولية في عام 2019، حيث حصدت المملكة 32 ميدالية ما بين ذهبية وفضية وبرونزية وشهادة تقدير.

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