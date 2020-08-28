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"الصحة": تسجيل 1069 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1148 خلال الـ24 ساعة الماضية

حائل تسجل 56 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

43 حالة تعافٍ ترفع النسبة الإجمالية لـ 90.9%

سجلت منطقة حائل اليوم الجمعة 56 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورورنا المستجد، توزعت بواقع 48 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة بقعاء، وحالتان في محافظة الشنان، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وكانت منطقة حائل قد سجلت يوم أمس الخميس حالة إيجابية واحدة فقط.

وشهدت حائل ومحافظاتها، اليوم، 43 حالة تعافٍ جديدة، منها 36 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة الشنان، و3 حالات في محافظة الغزالة.

وأظهر إنفوجرافيك صمّمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت الحالات المغلقة 91.7%، وحالات التعافي 90.9%، وارتفعت نسبة الحالات النشطة إلى 8.3%، وانخفضت الوفيات إلى 0.80%.

وبيّن "الإنفوجرافيك" العدد الإجمالي للحالات المصابة في المنطقة منذ بدء الجائحة حيث بلغ 5635 حالة، تعافت منها 5125 حالة، وبقيت 465 حالة نشطة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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حائل تسجل 56 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم
سبق

سجلت منطقة حائل اليوم الجمعة 56 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورورنا المستجد، توزعت بواقع 48 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة بقعاء، وحالتان في محافظة الشنان، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وكانت منطقة حائل قد سجلت يوم أمس الخميس حالة إيجابية واحدة فقط.

وشهدت حائل ومحافظاتها، اليوم، 43 حالة تعافٍ جديدة، منها 36 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة الشنان، و3 حالات في محافظة الغزالة.

وأظهر إنفوجرافيك صمّمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت الحالات المغلقة 91.7%، وحالات التعافي 90.9%، وارتفعت نسبة الحالات النشطة إلى 8.3%، وانخفضت الوفيات إلى 0.80%.

وبيّن "الإنفوجرافيك" العدد الإجمالي للحالات المصابة في المنطقة منذ بدء الجائحة حيث بلغ 5635 حالة، تعافت منها 5125 حالة، وبقيت 465 حالة نشطة.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
04:33 PM

حائل تسجل 56 إصابة جديدة بـ"كورونا" اليوم

43 حالة تعافٍ ترفع النسبة الإجمالية لـ 90.9%

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منصور الشلاقي - حائل
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سجلت منطقة حائل اليوم الجمعة 56 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورورنا المستجد، توزعت بواقع 48 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة بقعاء، وحالتان في محافظة الشنان، وحالتان في محافظة موقق، وحالة واحدة في محافظة الشملي.

وكانت منطقة حائل قد سجلت يوم أمس الخميس حالة إيجابية واحدة فقط.

وشهدت حائل ومحافظاتها، اليوم، 43 حالة تعافٍ جديدة، منها 36 حالة في مدينة حائل، و4 حالات في محافظة الشنان، و3 حالات في محافظة الغزالة.

وأظهر إنفوجرافيك صمّمه "عبدالعزيز عليان الطهيمي" نسب حالات كورونا في منطقة حائل، حيث بلغت الحالات المغلقة 91.7%، وحالات التعافي 90.9%، وارتفعت نسبة الحالات النشطة إلى 8.3%، وانخفضت الوفيات إلى 0.80%.

وبيّن "الإنفوجرافيك" العدد الإجمالي للحالات المصابة في المنطقة منذ بدء الجائحة حيث بلغ 5635 حالة، تعافت منها 5125 حالة، وبقيت 465 حالة نشطة.

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