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"عبدالملك" يثمن "الإسناد الصادق" للتحالف في إجهاض المشروع الإيراني

رئيس وزراء اليمن نوّه بالالتفاف الواسع من رجال القبائل لإسناد الجيش

أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بالإسناد الصادق من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في صنع إنجازات ميدانية، وحتى تحقيق النصر الكامل وإجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما ثمّن الإسناد الجوي الفاعل لتحالف دعم الشرعية في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم شرق صنعاء.

جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء بمحافظي الجوف اللواء أمين العكيمي، وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف، اطلع خلالهما على سير المعارك والعمليات القتالية ضد ميليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف.

ونوه معين إلى الالتفاف الواسع من رجال القبائل، لإسناد الجيش في معاركه ضد المتمرّدين الحوثيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

معين عبد الملك

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عبدالملك" يثمن "الإسناد الصادق" للتحالف في إجهاض المشروع الإيراني
سبق

أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بالإسناد الصادق من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في صنع إنجازات ميدانية، وحتى تحقيق النصر الكامل وإجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما ثمّن الإسناد الجوي الفاعل لتحالف دعم الشرعية في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم شرق صنعاء.

جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء بمحافظي الجوف اللواء أمين العكيمي، وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف، اطلع خلالهما على سير المعارك والعمليات القتالية ضد ميليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف.

ونوه معين إلى الالتفاف الواسع من رجال القبائل، لإسناد الجيش في معاركه ضد المتمرّدين الحوثيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
11:35 AM

"عبدالملك" يثمن "الإسناد الصادق" للتحالف في إجهاض المشروع الإيراني

رئيس وزراء اليمن نوّه بالالتفاف الواسع من رجال القبائل لإسناد الجيش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أشاد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، بالإسناد الصادق من تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية في صنع إنجازات ميدانية، وحتى تحقيق النصر الكامل وإجهاض المشروع الإيراني عبر وكلائه من ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

كما ثمّن الإسناد الجوي الفاعل لتحالف دعم الشرعية في المعارك التي يخوضها الجيش اليمني ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة نهم شرق صنعاء.

جاء هذا خلال اتصالات هاتفية أجراها رئيس الوزراء بمحافظي الجوف اللواء أمين العكيمي، وصنعاء اللواء عبدالقوي شريف، اطلع خلالهما على سير المعارك والعمليات القتالية ضد ميليشيات الحوثي في جبهات نهم والجوف.

ونوه معين إلى الالتفاف الواسع من رجال القبائل، لإسناد الجيش في معاركه ضد المتمرّدين الحوثيين، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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