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"الصحة" : تسجيل 1595 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. والإجمالي يرتفع إلى 30251

إصابات كورونا في قطر تتجاوز 17 ألفاً بعد تسجيل 951 جديدة

وزارة الصحة أعلنت اليوم تعافي 1924 حالة من إجمالي المصابين

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17142؛ تعافى منهم 1924 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيانها اليومي: تسجيل 951 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 114 من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 1924 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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إصابات كورونا في قطر تتجاوز 17 ألفاً بعد تسجيل 951 جديدة
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17142؛ تعافى منهم 1924 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيانها اليومي: تسجيل 951 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 114 من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 1924 حالة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
02:02 PM

إصابات كورونا في قطر تتجاوز 17 ألفاً بعد تسجيل 951 جديدة

وزارة الصحة أعلنت اليوم تعافي 1924 حالة من إجمالي المصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17142؛ تعافى منهم 1924 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيانها اليومي: تسجيل 951 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 114 من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 1924 حالة.

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