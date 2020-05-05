وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيانها اليومي: تسجيل 951 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 114 من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 1924 حالة.

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17142؛ تعافى منهم 1924 حالة.

إصابات كورونا في قطر تتجاوز 17 ألفاً بعد تسجيل 951 جديدة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-05 أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17142؛ تعافى منهم 1924 حالة. وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيانها اليومي: تسجيل 951 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 114 من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 1924 حالة.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441 02:02 PM

إصابات كورونا في قطر تتجاوز 17 ألفاً بعد تسجيل 951 جديدة وزارة الصحة أعلنت اليوم تعافي 1924 حالة من إجمالي المصابين





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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 951 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع الإجمالي إلى 17142؛ تعافى منهم 1924 حالة.

وقالت وزارة الصحة العامة القطرية، في بيانها اليومي: تسجيل 951 حالة إصابة جديدة مؤكّدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 114 من المرض في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة؛ ليصل إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة قطر إلى 1924 حالة.