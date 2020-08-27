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صورة تاريخية لافتتاح "الملك سعود " أول مدرسة بنتها "أرامكو" بالدمام

وثقتها "الدارة" ونشرت لقطة أخرى لأول مقر لـ"دار التوحيد" في الطائف

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم، صورة تاريخية لافتتاح الملك #سعود_بن_عبدالعزيز أول مدرسة ابتدائية بنتها أرامكو في #الدمام عام 1373هـ (1954م).

كما نشرت الدارة على حسابها في "تويتر"، #صورة_تاريخية أخرى لأول مقر لمدرسة "دار التوحيد" التي أسسها #الملك_عبدالعزيز في مدينة #الطائف عام 1364هـ (1945م).

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صورة تاريخية لافتتاح "الملك سعود " أول مدرسة بنتها "أرامكو" بالدمام
سبق

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم، صورة تاريخية لافتتاح الملك #سعود_بن_عبدالعزيز أول مدرسة ابتدائية بنتها أرامكو في #الدمام عام 1373هـ (1954م).

كما نشرت الدارة على حسابها في "تويتر"، #صورة_تاريخية أخرى لأول مقر لمدرسة "دار التوحيد" التي أسسها #الملك_عبدالعزيز في مدينة #الطائف عام 1364هـ (1945م).

27 أغسطس 2020 - 8 محرّم 1442
11:19 AM

صورة تاريخية لافتتاح "الملك سعود " أول مدرسة بنتها "أرامكو" بالدمام

وثقتها "الدارة" ونشرت لقطة أخرى لأول مقر لـ"دار التوحيد" في الطائف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,015

نشرت #دارة_الملك_عبدالعزيز، اليوم، صورة تاريخية لافتتاح الملك #سعود_بن_عبدالعزيز أول مدرسة ابتدائية بنتها أرامكو في #الدمام عام 1373هـ (1954م).

كما نشرت الدارة على حسابها في "تويتر"، #صورة_تاريخية أخرى لأول مقر لمدرسة "دار التوحيد" التي أسسها #الملك_عبدالعزيز في مدينة #الطائف عام 1364هـ (1945م).

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