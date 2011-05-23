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الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

زكت الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية العربية السعودية، الأحد، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للدورة الأولمبية 2021ـ 2024.
وتلقت اللجنة العامة للانتخابات، قائمة واحدة برئاسة وزير الرياضة، وضمت الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائباً، وعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الأمير عبدالله بن فهد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر الرميان، وياسر المسحل، أحمد بن شاهر، وأضواء العريفي، الدكتور حبيب الربعان، والدكتور غسان طاشكندي، وأحمد الصبان، وأحمد القضماني، وشداد العمري، وإبراهيم المعيقل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية
سبق

زكت الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية العربية السعودية، الأحد، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للدورة الأولمبية 2021ـ 2024.
وتلقت اللجنة العامة للانتخابات، قائمة واحدة برئاسة وزير الرياضة، وضمت الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائباً، وعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الأمير عبدالله بن فهد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر الرميان، وياسر المسحل، أحمد بن شاهر، وأضواء العريفي، الدكتور حبيب الربعان، والدكتور غسان طاشكندي، وأحمد الصبان، وأحمد القضماني، وشداد العمري، وإبراهيم المعيقل.

23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
10:20 PM
اخر تعديل
23 مايو 2021 - 11 شوّال 1442
11:37 PM

الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية العربية السعودية حتى 2024.. بالتزكية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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زكت الجمعية العمومية الـ24 للجنة الأولمبية العربية السعودية، الأحد، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيساً للدورة الأولمبية 2021ـ 2024.
وتلقت اللجنة العامة للانتخابات، قائمة واحدة برئاسة وزير الرياضة، وضمت الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد نائباً، وعضوية كل من الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، الأمير عبدالله بن فهد، الأمير خالد بن الوليد بن طلال، الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، والأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وياسر الرميان، وياسر المسحل، أحمد بن شاهر، وأضواء العريفي، الدكتور حبيب الربعان، والدكتور غسان طاشكندي، وأحمد الصبان، وأحمد القضماني، وشداد العمري، وإبراهيم المعيقل.

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