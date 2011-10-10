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الندوة العالمية للشباب الإسلامي تُدشن 40 بئرًا في باكستان

نفذتها في مناطق بإقليم السند تشحّ فيها المياه

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في باكستان، أربعين بئرًا جديدًا في إقليم السند الذي يفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ويعاني ساكنوه مشقّة الحصول عليها من مناطق بعيدة.

وتُعنى الندوة العالمية بتنفيذ هذه المشروعات الإنسانية التي تخدم المجتمعات البشرية، وتساهم في عملية التنمية وتخفّف العبء عن الفقراء وتلبّي احتياجاتهم في كثير من البلدان.

الندوة العالمية للشباب الإسلامي باكستان

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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الندوة العالمية للشباب الإسلامي تُدشن 40 بئرًا في باكستان
سبق

افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في باكستان، أربعين بئرًا جديدًا في إقليم السند الذي يفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ويعاني ساكنوه مشقّة الحصول عليها من مناطق بعيدة.

وتُعنى الندوة العالمية بتنفيذ هذه المشروعات الإنسانية التي تخدم المجتمعات البشرية، وتساهم في عملية التنمية وتخفّف العبء عن الفقراء وتلبّي احتياجاتهم في كثير من البلدان.

10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441
07:28 PM

الندوة العالمية للشباب الإسلامي تُدشن 40 بئرًا في باكستان

نفذتها في مناطق بإقليم السند تشحّ فيها المياه

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في باكستان، أربعين بئرًا جديدًا في إقليم السند الذي يفتقر إلى المياه الصالحة للشرب ويعاني ساكنوه مشقّة الحصول عليها من مناطق بعيدة.

وتُعنى الندوة العالمية بتنفيذ هذه المشروعات الإنسانية التي تخدم المجتمعات البشرية، وتساهم في عملية التنمية وتخفّف العبء عن الفقراء وتلبّي احتياجاتهم في كثير من البلدان.

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