كينيا: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.. تسجيل 28 حالة إصابة

ليرتفع الإجمالي إلى 700 حالة و33 وفاة

أعلنت سلطات الصحة الكينية، اليوم، تسجيل 28 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 700 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان: إنه تم اكتشاف الحالات المصابة بعد إجراء 841 اختباراً طبياً، مشيرة إلى أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس بلغ 33 حالة، فيما تماثل للشفاء 251 حالة.