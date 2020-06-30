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"أمير تبوك" يطلع على تقرير أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

تابع إجراءات تقديم الجرعة الأولى من اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلع أمير المنطقة -خلال الاستقبال- على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة، كما اطلع على تقرير عن سير العمل في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا في مراكز اللقاحات بالمنطقة، إضافة إلى إحصائيات عن الجولات التي نُفّذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوّه أمير منطقة تبوك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين؛ مشيدًا بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة؛ مؤكدًا أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه، ثمّن الدكتور الغامدي، الدعمَ الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من الأمير فهد بن سلطان، والتأكيد المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

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"أمير تبوك" يطلع على تقرير أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلع أمير المنطقة -خلال الاستقبال- على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة، كما اطلع على تقرير عن سير العمل في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا في مراكز اللقاحات بالمنطقة، إضافة إلى إحصائيات عن الجولات التي نُفّذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوّه أمير منطقة تبوك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين؛ مشيدًا بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة؛ مؤكدًا أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه، ثمّن الدكتور الغامدي، الدعمَ الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من الأمير فهد بن سلطان، والتأكيد المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

30 يونيو 2021 - 20 ذو القعدة 1442
02:06 PM

"أمير تبوك" يطلع على تقرير أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة

تابع إجراءات تقديم الجرعة الأولى من اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - تبوك
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استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه اليوم، مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.

واطلع أمير المنطقة -خلال الاستقبال- على تقرير عن أعمال الشؤون الصحية بالمنطقة والجهود المبذولة في ظل جائحة كورونا من خلال مراكز اللقاحات بمدينة تبوك ومحافظات المنطقة، كما اطلع على تقرير عن سير العمل في تقديم الجرعة الأولى من اللقاح للفئة العمرية من 12 إلى 18 عامًا في مراكز اللقاحات بالمنطقة، إضافة إلى إحصائيات عن الجولات التي نُفّذت من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

ونوّه أمير منطقة تبوك بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظمها الله- للقطاع الصحي والرعاية الشاملة خلال جائحة كورونا لجميع المواطنين والمقيمين؛ مشيدًا بجهود وزير الصحة والقائمين على المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة؛ مؤكدًا أهمية التقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

من جانبه، ثمّن الدكتور الغامدي، الدعمَ الذي تحظى به القطاعات الصحية في المنطقة من الأمير فهد بن سلطان، والتأكيد المستمر على الوصول بالخدمات الطبية إلى أعلى المستويات.

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