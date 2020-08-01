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تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي

بشعار (من أجل كوكب أكثر صحة) وبمشاركة جميع القطاعات الصحية بالسعودية

تنطلق مساء اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 1441، الموافق الأول من أغسطس 2020، فعاليات احتفال جمعية الرضاعة الطبيعية بأسبوع الرضاعة، وذلك تحت شعار (دعم الرضاعة الطبيعية من أجل كوكب أكثر صحة). ويحتفل العالم كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي في الأول من أغسطس حتى السابع منه.

وتحتفل جميع القطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية بهذا الأسبوع، وتشارك العالم فعالياته في كل سنة.

وتتميز المشاركات السعودية هذا العام 2020 بوجود جمعية الرضاعة الطبيعية التي نشأت مؤخرًا تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبالرغم من حداثة نشأة وتأسيس هذه الجمعية إلا أنها انطلقت بمشاركات مجتمعية عدة عبر لجانها المتعددة؛ إذ تم إعداد مطويات عن العناية بالمواليد خلال الجائحة العالمية (كوفيد 19)، وكيفية إعطائهم حقوقهم في الرضاعة الطبيعية، وعدم حرمانهم منها وفق التوصيات والاحترازات الدولية المنصوص عليها في البروتوكولات الصحية، وذلك بلغة سهلة ومبسطة للأم المرضع، ولجميع فئات المجتمع، وكذلك نشر التوعية الصحية فيما يخص الرضاعة الطبيعية وتشجيعها من خلال حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة.

وتحت شعار (تمكني حولين) أطلقت الجمعية سلسلة من المحاضرات التثقيفية لتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية عبر منصة زووم بدءًا من يوم السبت 11/ 12/ 1441 هـ، الموافق 1/ 8/ 2020، بالتزامن مع بداية أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي.

يُشار إلى أن كل هذه الجهود والمبادرات التطوعية التي تتم ما هي إلا جزء من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في نشر ودعم العمل التطوعي، وكذلك المساهمة في دعم ونشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وأهميتها من جميع النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية؛ فحليب الأم منحة وهبة ربانية.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي
سبق

تنطلق مساء اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 1441، الموافق الأول من أغسطس 2020، فعاليات احتفال جمعية الرضاعة الطبيعية بأسبوع الرضاعة، وذلك تحت شعار (دعم الرضاعة الطبيعية من أجل كوكب أكثر صحة). ويحتفل العالم كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي في الأول من أغسطس حتى السابع منه.

وتحتفل جميع القطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية بهذا الأسبوع، وتشارك العالم فعالياته في كل سنة.

وتتميز المشاركات السعودية هذا العام 2020 بوجود جمعية الرضاعة الطبيعية التي نشأت مؤخرًا تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبالرغم من حداثة نشأة وتأسيس هذه الجمعية إلا أنها انطلقت بمشاركات مجتمعية عدة عبر لجانها المتعددة؛ إذ تم إعداد مطويات عن العناية بالمواليد خلال الجائحة العالمية (كوفيد 19)، وكيفية إعطائهم حقوقهم في الرضاعة الطبيعية، وعدم حرمانهم منها وفق التوصيات والاحترازات الدولية المنصوص عليها في البروتوكولات الصحية، وذلك بلغة سهلة ومبسطة للأم المرضع، ولجميع فئات المجتمع، وكذلك نشر التوعية الصحية فيما يخص الرضاعة الطبيعية وتشجيعها من خلال حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة.

وتحت شعار (تمكني حولين) أطلقت الجمعية سلسلة من المحاضرات التثقيفية لتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية عبر منصة زووم بدءًا من يوم السبت 11/ 12/ 1441 هـ، الموافق 1/ 8/ 2020، بالتزامن مع بداية أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي.

يُشار إلى أن كل هذه الجهود والمبادرات التطوعية التي تتم ما هي إلا جزء من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في نشر ودعم العمل التطوعي، وكذلك المساهمة في دعم ونشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وأهميتها من جميع النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية؛ فحليب الأم منحة وهبة ربانية.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
08:43 PM

تبدأ فعالياته ثاني أيام العيد.. "الرضاعة الطبيعية" تحتفل بأسبوع الرضاعة العالمي

بشعار (من أجل كوكب أكثر صحة) وبمشاركة جميع القطاعات الصحية بالسعودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنطلق مساء اليوم السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 1441، الموافق الأول من أغسطس 2020، فعاليات احتفال جمعية الرضاعة الطبيعية بأسبوع الرضاعة، وذلك تحت شعار (دعم الرضاعة الطبيعية من أجل كوكب أكثر صحة). ويحتفل العالم كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي في الأول من أغسطس حتى السابع منه.

وتحتفل جميع القطاعات الصحية في المملكة العربية السعودية بهذا الأسبوع، وتشارك العالم فعالياته في كل سنة.

وتتميز المشاركات السعودية هذا العام 2020 بوجود جمعية الرضاعة الطبيعية التي نشأت مؤخرًا تحت مظلة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وبالرغم من حداثة نشأة وتأسيس هذه الجمعية إلا أنها انطلقت بمشاركات مجتمعية عدة عبر لجانها المتعددة؛ إذ تم إعداد مطويات عن العناية بالمواليد خلال الجائحة العالمية (كوفيد 19)، وكيفية إعطائهم حقوقهم في الرضاعة الطبيعية، وعدم حرمانهم منها وفق التوصيات والاحترازات الدولية المنصوص عليها في البروتوكولات الصحية، وذلك بلغة سهلة ومبسطة للأم المرضع، ولجميع فئات المجتمع، وكذلك نشر التوعية الصحية فيما يخص الرضاعة الطبيعية وتشجيعها من خلال حسابات الجمعية على منصات التواصل الاجتماعي المتعددة.

وتحت شعار (تمكني حولين) أطلقت الجمعية سلسلة من المحاضرات التثقيفية لتشجيع ودعم الرضاعة الطبيعية عبر منصة زووم بدءًا من يوم السبت 11/ 12/ 1441 هـ، الموافق 1/ 8/ 2020، بالتزامن مع بداية أسبوع الرضاعة الطبيعية العالمي.

يُشار إلى أن كل هذه الجهود والمبادرات التطوعية التي تتم ما هي إلا جزء من المساهمة في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية في نشر ودعم العمل التطوعي، وكذلك المساهمة في دعم ونشر ثقافة الرضاعة الطبيعية وأهميتها من جميع النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية؛ فحليب الأم منحة وهبة ربانية.

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