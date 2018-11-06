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خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً إلى القصيم في زيارة تاريخية

في معية عدد من الامراء والوزراء..وفي وداعه كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرياض مساء اليوم متوجهاً إلى منطقة القصيم.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير تركي بن سعد بن سعود، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وعدد من الامراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وفي ساحة المطار، كان في وداع الملك المفدى، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته - أيده الله - ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

زيارة خادم الحرمين الشريفين إلى القصيم جولة الملك سلمان بن عبدالعزيز لمناطق المملكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً إلى القصيم في زيارة تاريخية
سبق

غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرياض مساء اليوم متوجهاً إلى منطقة القصيم.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير تركي بن سعد بن سعود، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وعدد من الامراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وفي ساحة المطار، كان في وداع الملك المفدى، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته - أيده الله - ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:20 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:26 PM

خادم الحرمين الشريفين يغادر الرياض متوجهاً إلى القصيم في زيارة تاريخية

في معية عدد من الامراء والوزراء..وفي وداعه كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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غادر بحفظ الله ورعايته خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الرياض مساء اليوم متوجهاً إلى منطقة القصيم.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين في صالة التشريفات بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، الأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن فيصل، فهد بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير تركي بن سعد بن سعود، والأمير محمد بن متعب بن ثنيان، والأمير مشعل بن متعب بن ثنيان، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير تركي بن فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن متعب، والأمير سلمان بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف وزير الحرس الوطني، وعدد من الامراء وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وفي ساحة المطار، كان في وداع الملك المفدى، والأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن أحمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من: والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد، والأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن مشاري بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن عبدالمجيد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن ممدوح بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن هذلول بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، والأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، ونائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، والأمير فيصل بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معيته - أيده الله - ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ورئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، ورئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، ونائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

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